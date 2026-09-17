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Diniz defende Memphis após pênalti perdido: 'Teve coragem'

Treinador comentou a cobrança nos acréscimos e avaliou a atuação da equipe

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
17/09/2026 00:46
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Fernando Diniz durante Corinthians x Estudiantes
Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Theo Daolio/Ekobanpress).

O técnico Fernando Diniz tentou explicar, em entrevista coletiva, os motivos que levaram o Corinthians a ser eliminado pelo Estudiantes na Libertadores, na noite desta quarta-feira (16), na Neo Química Arena.

Durante a partida, o Corinthians teve dificuldades na criação de jogadas e viu o Estudiantes crescer no jogo e criar as principais ações ofensivas. Na reta final da segunda etapa, Alexis Castro aproveitou cruzamento de Palacios e acertou um belo chute, abrindo o placar e garantindo a vitória.

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— Todo mundo está muito triste. O jogo foi difícil, parecido com o jogo contra o Rosario Central. Sabíamos que seria difícil. Não acho que o time se acovardou, acho que tivemos dificuldades para encontrar soluções. Foi um jogo equilibrado, de poucas chances — disse Fernando Diniz.

— O cenário que temos é esse, de muita dificuldade, mas, se o Memphis tivesse convertido o pênalti e a gente se classificasse, o cenário seria outro. O resultado é determinante. Acho que foram dois jogos equilibrados, não acho que eles foram melhores. Esse time tem muito brio. Os desfalques pesaram um pouco. O Yuri é um jogador que faz muita falta pelas características que tem. Fez mais falta do que deveria — apontou.

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O treinador ainda falou sobre a cobrança de pênalti de Memphis Depay. O camisa 10 teve a chance de empatar a partida já nos acréscimos, mas isolou a cobrança e viu a equipe dar adeus à competição.

— Ele é o batedor. Ele e o Garro. Se tivesse cobrança de pênaltis, eles bateriam o primeiro e o segundo. Ele está acostumado a bater pênalti, assim como o Garro. Qualquer um dos dois poderia bater — explicou o treinador.

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— Acho que ele tem muitos serviços prestados ao clube, teve coragem para bater o pênalti. Vamos estar juntos. Todos perderam, não foi só por conta do pênalti. Ele é um jogador experiente. Estamos todos juntos nessa, já falamos sobre isso no vestiário — seguiu.

Memphis Depay durante a partida
Memphis Depay foi titular na partida e perdeu pênalti na reta final (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

Momento do Corinthians na temporada

Em 2026, o Corinthians disputou 52 jogos, com 20 vitórias, 15 empates e 17 derrotas. O Timão tem 48% de aproveitamento na temporada, com 55 gols marcados, média de 1,1 por partida, e 46 sofridos, média de 0,9.

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Desde a chegada de Fernando Diniz, o Corinthians soma 31 jogos, com 13 vitórias, oito empates e dez derrotas. O aproveitamento no período é de 51%, com 34 gols marcados, média de 1,1 por jogo, e 27 sofridos, média de 0,9.

Nos últimos seis jogos, o Corinthians não venceu nenhuma vez. O Timão soma um empate e cinco derrotas no período, com apenas 6% de aproveitamento, quatro gols marcados e nove sofridos.

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Veja abaixo o calendário

  1. 20/09 — 16h00 — Corinthians x Fluminense — Brasileirão
  2. 07/10 — 19:30 — Internacional x Corinthians — Brasileirão
  3. 11/10 — 17:30 — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão
  4. 18/10 — Horário não definido — Corinthians x Vitória — Brasileirão
  5. 25/10 — Horário não definido — Vasco x Corinthians — Brasileirão
  6. 28/10 — Horário não definido — Corinthians x Mirassol— Brasileirão
  7. 04/11 — Horário não definido — São Paulo x Corinthians — Brasileirão
  8. 18/11 — Horário não definido — Corinthians x Botafogo — Brasileirão
  9. 22/10 — Horário não definido — Atlético-MG x Corinthians — Brasileirão
  10. 29/11 — Horário não definido — Corinthians x Grêmio — Brasileirão
  11. 02/12 — Horário não definido — Remo x Corinthians — Brasileirão

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