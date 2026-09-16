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Após título com Inter Miami, Messi se isola como maior campeão da história

Equipe conquistou a Copa dos Campeões sobre o Cruz Azul

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 23:54
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Messi ergue taça da Copa dos Campeões com o Inter Miami
Messi ergue taça da Copa dos Campeões com o Inter Miami (Foto: CHANDAN KHANNA/AFP)

Nesta quarta-feira (16), Lionel Messi se isolou ainda mais como o jogador com mais títulos na história, chegando ao 49º da carreira. No jogo que marcou também seu 100º gol pelo Inter Miami, a equipe norte-americana venceu o Cruz Azul por 2 a 0 e conquistou a Copa dos Campeões.

O argentino balançou as redes da partida entre o vencedor da MLS e o campeão mexicano aos 24 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de Luis Suárez, Messi apareceu para cabecear para o gol. Já aos 36 da segunda etapa, o camisa 10 cobrou o escanteio que virou assistência para o brasileiro Casemiro ampliar o placar.

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Este é o quinto título de Messi nos Estados Unidos. Além da atual Copa dos Campeões, ele venceu também a Leagues Cup (2023), o MLS Supporters' Shield (2024), a Conferência Leste (2025) e a MLS (2025). Já na carreira, o argentino emenda a 49ª conquista e se isola ainda mais no ranking de jogadores com mais títulos.

Messi comemora gol em Inter Miami x Cruz Azul na Copa dos Campeões
Messi comemora gol em Inter Miami x Cruz Azul na Copa dos Campeões (Foto: CHANDAN KHANNA/AFP)

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Messi está na lista da Argentina para amistosos

Lionel Scaloni anunciou na tarde desta terça-feira (15) a lista com 28 convocados da Argentina para a disputa da próxima Data Fifa, que marcará a despedida de Lionel Messi da seleção. As partidas marcam o retorno da equipe aos gramados após o vice-campeonato na Copa do Mundo de 2026.

No dia 30 de setembro, a Argentina encara a Bolívia, rival sul-americano. Posteriormente, em 3 de outubro, enfrenta Burkina Faso e fecha a série de jogos contra o Benim. Esse último compromisso contará com Messi em campo.

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