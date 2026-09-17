Barcelona decide futuro de Raphinha após início de temporada
Atacante brasileiro vive grande fase, supera início de Messi no Barça e negocia valorização salarial com o clube catalão
O Barcelona avançou nas negociações para renovar o contrato do atacante brasileiro Raphinha. Segundo o jornalista Matteo Moretto, as conversas entre o clube espanhol e o jogador estão em estágio avançado. A ideia é ampliar o vínculo e também melhorar as condições financeiras do jogador.
O atual contrato de Raphinha é válido até 2028, mas o Barça pretende atualizar o acordo para reconhecer o momento vivido pelo brasileiro. O atacante vem sendo um dos principais nomes da equipe e iniciou a temporada 2026/27 em grande fase.
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Raphinha vive grande momento no Barcelona
Na última quarta-feira (16), Raphinha marcou três gols na goleada do Barcelona por 7 a 2 sobre o Racing, pela La Liga. Com o hat-trick, o brasileiro chegou a 11 gols em sete partidas na temporada e superou o início de Lionel Messi pelo clube catalão em 2012/13. Na ocasião, o argentino havia marcado 10 vezes nas sete primeiras partidas.
O desempenho atual dá sequência a temporadas de destaque do atacante com a camisa do Barcelona. Em 2024/25, Raphinha terminou a temporada com 34 gols e 22 assistências. Em 2025/26, foram 21 gols e sete assistências. Diante da sequência de boas atuações, o Barcelona trabalha para valorizar o jogador em um novo contrato. Segundo Moretto, a negociação salarial está entre os pontos discutidos pelas partes.
Barcelona quer renovar com Raphinha
De acordo com o jornalista, as conversas para estender o vínculo estão bastante adiantadas. A expectativa é de que o novo acordo seja fechado ainda nesta reta final do ano.
— As negociações para a renovação do contrato entre o Barça e Raphinha estão muito avançadas — afirmou Matteo Moretto no programa La Tribu.
Além de aumentar a duração do vínculo, o Barcelona pretende oferecer uma melhora salarial ao brasileiro. A diretoria, porém, trabalha para fazer esse ajuste sem comprometer o planejamento financeiro do clube.
— Eles querem estender o contrato e dar a ele mais, mas sempre com cautela — explicou Moretto.
Raphinha recusou proposta da Arábia Saudita
O avanço das negociações acontece depois de Raphinha receber uma proposta de um clube da Arábia Saudita. Segundo Moretto, a oferta apresentada ao atacante tinha valores considerados significativos. O brasileiro avaliou a possibilidade, mas decidiu priorizar a permanência no Barcelona. A escolha reforçou o interesse das duas partes em continuar a parceria.
— No início do verão, a Arábia Saudita entrou em contato com Raphinha e apresentou uma proposta muito significativa. Ele ouviu a proposta, mas priorizou o Barça — disse o jornalista.
Com o contrato atual válido até 2028, o Barcelona agora busca chegar a um novo acordo que mantenha Raphinha no elenco por mais tempo e reconheça o protagonismo que o brasileiro vem assumindo dentro da equipe.
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Barcelona mantém controle da folha salarial
Apesar da intenção de valorizar Raphinha, o clube catalão não pretende fazer uma mudança que afete sua estrutura de salários. A estratégia é melhorar os vencimentos do atacante dentro dos limites financeiros estabelecidos pela diretoria. Segundo Moretto, o Barcelona entende que o controle da folha salarial continua sendo uma prioridade. Por isso, a renovação deve ser conduzida com cautela, mesmo diante do bom momento esportivo do brasileiro.
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