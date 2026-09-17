Vini Jr. admite má fase no Real Madrid antes do clássico: 'Não posso errar tanto'
Vini Jr. admite incômodo com seca de gols e erros de pontaria no Real Madrid
O momento vivido por Vini Jr. no Real Madrid virou motivo de preocupação nos bastidores e debate acalorado na Espanha. Apesar de manter a titularidade para o clássico que se aproxima, o camisa 7 atravessa uma fase atípica de produtividade abaixo do esperado, somando apenas um gol marcado em 598 minutos disputados na temporada, embora contabilize três assistências.
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A insatisfação com o próprio rendimento foi assumida pelo atacante logo após a vitória dramática por 3 a 2 sobre o Elche. Diante dos donos da casa, o brasileiro liderou o volume de finalizações da equipe — com cinco arremates —, mas acertou o alvo apenas uma vez e desperdiçou uma oportunidade cara a cara quando o placar marcava 2 a 0. Em publicação em seu perfil no Instagram, o jogador desabafou sobre os erros de pontaria: "Os gols vão voltar... não posso errar tantas", publicou o atleta.
A situação ganhou contornos mais evidentes no segundo tempo da partida no Estádio Martínez Valero. O técnico José Mourinho tomou a decisão pouco habitual de sacar o ponta-esquerda aos 23 minutos da etapa complementar. Questionado sobre a mudança, o treinador português fez questão de afastar qualquer crise e justificou a substituição pelo desgaste físico do atleta, elogiando a recomposição defensiva do brasileiro em campo.
No entanto, o cenário ascende um sinal de alerta no setor ofensivo. Enquanto Kylian Mbappé acumula sete gols e nomes como Arda Guler e Jude Bellingham seguem como pilares indiscutíveis, a ascensão do jovem Diomande pela ponta-esquerda surge como uma alternativa real de concorrência. Sem criar atritos ao aceitar a substituição no último jogo, Vini Jr. trabalha para recuperar o nível de eficiência e afastar a sombra no ataque merengue.
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