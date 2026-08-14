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Sem luxo: astro do futebol mundial viaja em voo de baixo custo

Em voo comercial, Rodri retorna à Inglaterra para se reapresentar ao City

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 12:29
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Rodri é flagrado em fila de embarque
Rodri, do Manchester City, na fila de embarque rumo à Inglaterra (Foto: Emily Brobyn / Instagram)

Em uma viagem que passou longe do luxo habitual dos astros do futebol mundial, Rodri desembarcou em solo inglês para se reapresentar ao Manchester City. O volante espanhol deixou Madri com destino a Liverpool na última quinta-feira, a bordo de um avião comercial da companhia aérea de baixo custo Ryanair.

A presença do atleta no voo de linha foi registrada nas redes sociais pela jornalista Emily Brobyn, da BBC, que viajava na mesma aeronave. Logo depois, o canal "Jijantes" flagrou a chegada do jogador a Liverpool — cidade a cerca de 50 quilômetros de Manchester.

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Sem conceder entrevistas no desembarque, o meio-campista encerra o período de descanso em seu país natal, onde comemorou a conquista da Copa do Mundo, e retoma a rotina no atual clube enquanto aguarda o desfecho das negociações.

A reapresentação do espanhol aos treinos está prevista para esta sexta-feira. Como Barcelona e Manchester City ainda não fecharam o acordo — embora as conversas estejam adiantadas —, o atleta cumprirá normalmente suas obrigações contratuais com a equipe inglesa.

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Rodri segura o troféu da Copa do Mundo após a vitória da Espanha sobre a Argentina na final
Rodri segura o troféu da Copa do Mundo após a vitória da Espanha sobre a Argentina na final (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP)

Divergência milionária trava negociação por Rodri

Apesar da aproximação recente entre as diretorias, a transferência esbarra nos valores postos à mesa. Segundo informação do jornal "Marca", o Manchester City estabeleceu o preço de liberação em € 70 milhões (aproximadamente R$ 414 milhões) fixos.

A cartada mais recente do Barcelona chegou a € 65 milhões (R$ 384 milhões), porém somando as metas e bônus variáveis. Além de querer ampliar a quantia garantida, o clube inglês exige € 5 milhões (cerca de R$ 30 milhões) a mais no valor total da operação para fechar o negócio.

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Com o impasse em segundo plano, o City decide a Supercopa da Inglaterra contra o Arsenal neste domingo, às 11h (de Brasília), em Cardiff. A escalação do volante, no entanto, é tratada como dúvida.

Questionado sobre a indefinição em torno do atleta, o técnico Enzo Maresca desconversou, destacando a dinâmica do mercado e mantendo a atenção voltada para a disputa da sua primeira taça no comando do clube:

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— Antes de mais nada, a janela de transferências está aberta. Podemos comprar jogadores, podemos vender jogadores, tudo pode acontecer — ressaltou o treinador.

— Mas, novamente, neste momento, acho que a 48 horas da final, minha primeira final neste clube, vou tentar conquistar o primeiro troféu. Então, meu foco neste momento não está nos jogadores que podem sair ou chegar — concluiu.

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