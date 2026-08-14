Sem luxo: astro do futebol mundial viaja em voo de baixo custo
Em voo comercial, Rodri retorna à Inglaterra para se reapresentar ao City
Em uma viagem que passou longe do luxo habitual dos astros do futebol mundial, Rodri desembarcou em solo inglês para se reapresentar ao Manchester City. O volante espanhol deixou Madri com destino a Liverpool na última quinta-feira, a bordo de um avião comercial da companhia aérea de baixo custo Ryanair.
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A presença do atleta no voo de linha foi registrada nas redes sociais pela jornalista Emily Brobyn, da BBC, que viajava na mesma aeronave. Logo depois, o canal "Jijantes" flagrou a chegada do jogador a Liverpool — cidade a cerca de 50 quilômetros de Manchester.
Guys... why is Rodri getting on our Ryanair flight?? pic.twitter.com/QKC3W9xnQU— Emily Brobyn (@kippaxgirlemily) August 13, 2026
Sem conceder entrevistas no desembarque, o meio-campista encerra o período de descanso em seu país natal, onde comemorou a conquista da Copa do Mundo, e retoma a rotina no atual clube enquanto aguarda o desfecho das negociações.
A reapresentação do espanhol aos treinos está prevista para esta sexta-feira. Como Barcelona e Manchester City ainda não fecharam o acordo — embora as conversas estejam adiantadas —, o atleta cumprirá normalmente suas obrigações contratuais com a equipe inglesa.
Divergência milionária trava negociação por Rodri
Apesar da aproximação recente entre as diretorias, a transferência esbarra nos valores postos à mesa. Segundo informação do jornal "Marca", o Manchester City estabeleceu o preço de liberação em € 70 milhões (aproximadamente R$ 414 milhões) fixos.
A cartada mais recente do Barcelona chegou a € 65 milhões (R$ 384 milhões), porém somando as metas e bônus variáveis. Além de querer ampliar a quantia garantida, o clube inglês exige € 5 milhões (cerca de R$ 30 milhões) a mais no valor total da operação para fechar o negócio.
Com o impasse em segundo plano, o City decide a Supercopa da Inglaterra contra o Arsenal neste domingo, às 11h (de Brasília), em Cardiff. A escalação do volante, no entanto, é tratada como dúvida.
Questionado sobre a indefinição em torno do atleta, o técnico Enzo Maresca desconversou, destacando a dinâmica do mercado e mantendo a atenção voltada para a disputa da sua primeira taça no comando do clube:
— Antes de mais nada, a janela de transferências está aberta. Podemos comprar jogadores, podemos vender jogadores, tudo pode acontecer — ressaltou o treinador.
— Mas, novamente, neste momento, acho que a 48 horas da final, minha primeira final neste clube, vou tentar conquistar o primeiro troféu. Então, meu foco neste momento não está nos jogadores que podem sair ou chegar — concluiu.
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