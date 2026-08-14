Sem definição por Álvarez, Barcelona considera contratar Luis Suárez Homônimo de ídolo do clube e destaque no futebol português entra na mira do Barcelona

O Barcelona colocou o atacante colombiano Luis Suárez, do Sporting, em sua lista de alternativas para reforçar a referência do setor ofensivo após a saída de Lewandowski para a MLS. Segundo apuração de Fabrizio Romano, o nome do jogador pode ganhar força nas próximas semanas, a depender do desfecho da negociação por Julián Álvarez — que vive um impasse para deixar o Atlético de Madrid.

A investida, no entanto, permanece diretamente ligada ao futuro das conversas por Álvarez. O argentino segue como a prioridade da diretoria catalã, mas o cenário envolve alta complexidade devido à resistência do clube de Madri em liberá-lo. Diante das dificuldades em concretizar a transferência, o clube catalão começou a avaliar novas opções no mercado, e Suárez desponta como um dos nomes analisados pela cúpula do futebol.

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Por enquanto, o movimento encontra-se em estágio inicial: o atleta colombiano não é a primeira opção do Barça, e sua saída do clube de Lisboa não está encaminhada. De acordo com informações do jornal "A Bola", não houve qualquer contato oficial ou sondagem por parte dos espanhóis junto ao Sporting até o momento. A equipe portuguesa pretende manter o jogador em seu elenco para a temporada 2026/27.

Números de Suárez na temporada 2025/26

Campeonato Português: 28 gols (artilheiro do torneio) e 5 assistências em 32 partidas Liga dos Campeões da Uefa: 5 gols em 12 partidas Taça da Liga: 1 gol em 1 partida

Luis Suárez, ex-jogador do Almería, pode retornar ao futebol espanhol (Foto: Divulgação)

Destaque em Portugal desperta interesse do futebol europeu

A produtividade do atacante de 28 anos com a camisa do Sporting fez seu nome ser especulado em diversos clubes do continente. Antes do início da Copa do Mundo, o centroavante chegou a ter sua transferência associada ao Fenerbahçe.

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A especulação tomou corpo após Hakan Safi — candidato à presidência do clube turco — declarar publicamente o desejo de contratar o atleta e afirmar que mantinha contatos frequentes com o jogador.

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