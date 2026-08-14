Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (14/08/2026) Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

A sexta-feira (14) terá uma programação variada para os fãs de futebol, com partidas por oito competições diferentes. Os destaques ficam para os jogos dos campeonatos Saudita, Português e Brasileiro, além de duelos internacionais.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 14 de agosto de 2026):

Campeonato Saudita

13h50 – Neom x Al Fayha – Canal GOAT

15h – Al Hilal x Al Faisaly – Canal GOAT e Xsports

15h – Al Ettifaq x Al Riyadh – BandSports

Campeonato Turco

15h30 – Galatasaray x Corum – Disney+

Campeonato Belga

15h45 – Cercle Brugge x St. Truiden – DAZN

Campeonato Inglês – Segunda Divisão

16h – Wolverhampton x Blackburn – ESPN e Disney+

André comemora gol marcado pelo Wolverhampton sobre o Port Vale, pela Copa da Liga Inglesa (Foto: Divulgação)

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Copa da Liga Escocesa

16h – Kilmarnock x Ayr United – Canal Gol Brasil

Campeonato Português

16h15 – Sporting x Vitória de Guimarães – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Brasileiro – Série B

19h30 – Ponte Preta x Náutico – SportyNet (TV e YouTube), Xsports, ESPN e Disney+

20h30 – São Bernardo x Botafogo-SP – Sportv e Premiere

20h30 – Sport x Londrina – Disney+

➡️ Clique para assistir no Premiere

Campeonato Brasileiro Feminino

21h – Atlético-MG x Grêmio – TV Brasil

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