Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (14/08/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 06:00
Favorite o Lance! no Google
André comemora gol marcado pelo Wolverhampton sobre o Port Vale, pela Copa da Liga Inglesa
André comemora gol marcado pelo Wolverhampton sobre o Port Vale, pela Copa da Liga Inglesa (Foto: Divulgação)

A sexta-feira (14) terá uma programação variada para os fãs de futebol, com partidas por oito competições diferentes. Os destaques ficam para os jogos dos campeonatos Saudita, Português e Brasileiro, além de duelos internacionais.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 14 de agosto de 2026):

Campeonato Saudita

13h50 – Neom x Al Fayha – Canal GOAT
15h – Al Hilal x Al Faisaly – Canal GOAT e Xsports
15h – Al Ettifaq x Al Riyadh – BandSports

Campeonato Turco

15h30 – Galatasaray x Corum – Disney+

Campeonato Belga

15h45 – Cercle Brugge x St. Truiden – DAZN

Campeonato Inglês – Segunda Divisão

16h – Wolverhampton x Blackburn – ESPN e Disney+

André comemora gol marcado pelo Wolverhampton sobre o Port Vale, pela Copa da Liga Inglesa
André comemora gol marcado pelo Wolverhampton sobre o Port Vale, pela Copa da Liga Inglesa (Foto: Divulgação)

➡️ Clique para assistir no Disney+

Copa da Liga Escocesa

16h – Kilmarnock x Ayr United – Canal Gol Brasil

Campeonato Português

16h15 – Sporting x Vitória de Guimarães – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Brasileiro – Série B

19h30 – Ponte Preta x Náutico – SportyNet (TV e YouTube), Xsports, ESPN e Disney+
20h30 – São Bernardo x Botafogo-SP – Sportv e Premiere
20h30 – Sport x Londrina – Disney+

➡️ Clique para assistir no Premiere

Campeonato Brasileiro Feminino

21h – Atlético-MG x Grêmio – TV Brasil

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogadores do Vasco se abraçam para comemorar classificação com vitória sobre o Fluminense na Copa do Brasil

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (13/08/2026)

Há 1 dia
Rosario Central x Corinthians - Onde assistir

Corinthians

Rosario Central x Corinthians: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

Há 1 dia
onde assistir

Santos

Santos x Macará: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana

Há 1 dia
Vasco recebe o Olimpia nesta quinta-feira (13) pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana

Onde Assistir

Vasco x Olimpia: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

Há 1 dia
Cienciano e Botafogo se enfrentam pela Copa Sul-Americana

Onde Assistir

Cienciano x Botafogo: onde assistir e prováveis escalações pela Sul-Americana

Há 1 dia
Jogadores de Flamengo e Cruzeiro no Maracanã

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (12/08/2026)

Há 2 dias
Mais LANCE!
onde assistir Palmeiras x Cerro Porteño

Palmeiras x Cerro Porteño: onde assistir e escalações pela oitavas da Libertadores

Bragantino x Atlético-MG (Lance!)

Bragantino x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações pela Sul-Americana

Arte de onde assistir Supercopa da Europa

PSG x Aston Villa: onde assistir ao jogo da Supercopa da Europa

Canobbio e Zubeldía vibram com gol do Fluminense na Libertadores

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (11/08/2026)

Fluminense x Independiente Rivadavia

Fluminense x Independiente Rivadavia: onde assistir, horário e escalações

Onde assistir Bolivar x São Paulo

Bolívar x São Paulo: onde assistir, horário e prováveis escalações

Jogadoras do Flamengo comemoram gol contra o Botafogo em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Feminino (Foto: Reprodução / Instagram)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (10/08/2026)

De boné, João Fonseca olha para a arquibancada do Estádio IGA durante o jogo contra Casper Ruud pelo Masters 1000 de Montreal

João Fonseca x Ben Shelton nas oitavas de Montreal; horário e onde assistir

Pedro e Lorran em jogo do Flamengo

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (09/08/2026)

onde assitir - Palmeiras x Internacional - veja escalações

Palmeiras x Internacional: escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Arte de Bragantino x Corinthians

Bragantino x Corinthians: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Bahia recebe o Vasco neste domingo (9), pela 22ª rodada do Brasileirão

Bahia x Vasco: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Arte - Flamengo x Vitória

Flamengo x Vitória: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão