Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (14/08/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A sexta-feira (14) terá uma programação variada para os fãs de futebol, com partidas por oito competições diferentes. Os destaques ficam para os jogos dos campeonatos Saudita, Português e Brasileiro, além de duelos internacionais.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 14 de agosto de 2026):
Campeonato Saudita
13h50 – Neom x Al Fayha – Canal GOAT
15h – Al Hilal x Al Faisaly – Canal GOAT e Xsports
15h – Al Ettifaq x Al Riyadh – BandSports
Campeonato Turco
15h30 – Galatasaray x Corum – Disney+
Campeonato Belga
15h45 – Cercle Brugge x St. Truiden – DAZN
Campeonato Inglês – Segunda Divisão
16h – Wolverhampton x Blackburn – ESPN e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Copa da Liga Escocesa
16h – Kilmarnock x Ayr United – Canal Gol Brasil
Campeonato Português
16h15 – Sporting x Vitória de Guimarães – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Brasileiro – Série B
19h30 – Ponte Preta x Náutico – SportyNet (TV e YouTube), Xsports, ESPN e Disney+
20h30 – São Bernardo x Botafogo-SP – Sportv e Premiere
20h30 – Sport x Londrina – Disney+
➡️ Clique para assistir no Premiere
Campeonato Brasileiro Feminino
21h – Atlético-MG x Grêmio – TV Brasil
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (13/08/2026)Há 1 dia
Corinthians
Rosario Central x Corinthians: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela LibertadoresHá 1 dia
Santos
Santos x Macará: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Sul-AmericanaHá 1 dia
Onde Assistir
Vasco x Olimpia: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-AmericanaHá 1 dia
Onde Assistir
Cienciano x Botafogo: onde assistir e prováveis escalações pela Sul-AmericanaHá 1 dia
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (12/08/2026)Há 2 dias
Mais LANCE!