Culpa do Vento? Di María lamenta empate contra o Corinthians Astro argentino destacou dificuldades causadas pelo vento e afirmou que o Rosario Central merecia ter vencido o Corinthians no jogo de ida

O técnico Jorge Almirón também elogiou o desempenho do time e reconheceu desgaste físico.

Ele destacou a dificuldade do vento, mas afirmou que a equipe argentina foi superior.

Principal estrela do Rosario Central, Ángel Di María analisou o empate por 0 a 0 com o Corinthians, na última quinta-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O meia-atacante argentino destacou a dificuldade causada pelo vento, principalmente no primeiro tempo, mas avaliou que a equipe argentina foi superior ao Timão no confronto disputado no Gigante de Arroyito.

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Campeão mundial com a Argentina em 2022, Di María reconheceu a qualidade do Corinthians, mas afirmou que o Rosario Central criou chances e teve uma atuação positiva diante do time brasileiro.

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- O primeiro tempo foi difícil para nós por causa do vento, mas ainda assim criamos chances. Jogamos muito bem. É a Libertadores, as oitavas de final, você tem na sua frente um adversário com muita qualidade, que joga um bom futebol, mas acho que fomos superiores, analisou Di María.

Di María acredita em gols do Rosario Central em São Paulo

O camisa 10 reforçou a avaliação positiva sobre a atuação do Rosario Central e lamentou que a equipe não tenha conseguido transformar o domínio em vantagem no placar.

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Para Di María, o empate sem gols mantém a disputa aberta e dá confiança ao time argentino para o confronto decisivo diante do Corinthians na Neo Química Arena.

- Jogamos uma grande partida, tenho orgulho do jogo que fizemos. Eles ficaram no 0 a 0 aqui, nós podemos fazer gols lá. Vamos fazer o nosso melhor para avançar. Merecíamos muito mais do que tivemos.

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Jorge Almirón elogia Corinthians e espera mesmo estilo

O técnico Jorge Almirón também avaliou o desempenho do Corinthians. O treinador argentino reconheceu a qualidade da equipe comandada por Fernando Diniz e afirmou que não espera mudanças significativas na forma de jogar do Timão no segundo confronto.

Na visão do comandante do Rosario Central, o Corinthians deve manter a proposta de sair jogando desde a defesa, mesmo atuando em casa.

- Temos que jogar do mesmo jeito lá. Eles não vão mudar o caminho, o jeito de jogar, sempre vão sair jogando por baixo. Faltou definirmos melhor, termos mais mira. A intenção era sempre pressionar alto. Contra um oponente com uma força muito grande, isso vale muito. Eles quase nunca vieram até nós, não chutavam para o gol, analisou o treinador.

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Jorge Almirón treinador do Rosario Central durante partida contra o Corinthians. (Foto: Juan Jose Garcia/Brazil Photo Press/FolhapresS)

Almirón também admitiu o desgaste físico dos jogadores após uma partida de muita intensidade. Apesar do resultado, o técnico se mostrou satisfeito com o desempenho apresentado pelo Rosario Central.

- Tivemos um desgaste físico muito grande e, na verdade, estou muito satisfeito com o que os jogadores fizeram. Fizemos eles cometerem erros por causa da intensidade que colocamos. Recuperamos bolas lá em cima e eles não conseguiram sair, especialmente no segundo tempo. Imagino uma partida parecida em São Paulo, finalizou.

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Com o empate sem gols, a decisão das oitavas de final permanece aberta. Corinthians e Rosario Central voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (20), pelo jogo de volta das oitavas da Libertadores. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h30 (de Brasília).

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