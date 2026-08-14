Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Infantino ganha defesa na Casa Branca: 'Votar contra é decisão tola'

Ex-diretor executivo de Trump para a Copa do Mundo exalta presidente da Fifa

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 12:02
Favorite o Lance! no Google
Andrew Giuliani, diretor executivo da força tarefa da Casa Branca para a Copa do Mundo
Andrew Giuliani foi diretor executivo da força tarefa da Casa Branca para a Copa do Mundo (Foto: Kent Nishimura/AFP)

O ex-diretor executivo da Força-Tarefa da Casa Branca para a Copa do Mundo de 2026, Andrew Giuliani, saiu em defesa de Gianni Infantino nesta sexta-feira (14). Parceiro na organização do Mundial deste ano, Giuliani declarou que quem não apoiar a permanência de Infantino na presidência da Fifa estará tomando "uma das decisões mais tolas de sua vida" e precisa "rever a própria sanidade".

➡️Sob pressão, Infantino recebe apoio de federações árabes

O presidente da Fifa está pressionado no cargo após vir à tona um plano de vender partes dos direitos comerciais da Copa do Mundo, que foi arquitetado por Infantino sem que outros integrantes da cúpula da entidade e as confederações continentais fossem previamente consultadas. O projeto foi engavetado, mas isso não foi capaz de estancar a maior crise vivida pela entidade em mais de uma década.

continua após a publicidade

Em entrevista ao "The Athletic", suplemento esportivo do "New York Times", Andrew Giuliani fez uma defesa veemente de Infantino. Para ele, o presidente da Fifa está sendo vítima de jogo político.

— Já vi isso antes. Já vi isso acontecer quando atacaram o presidente Trump por uma perspectiva política. Já vi isso acontecer quando atacaram outras pessoas — afirmou Giuliani.

continua após a publicidade
Gianni Infantino, presidente da Fifa
Gianni Infantino recebeu apoio de auxiliar próximo de Donald Trump (Foto: Jaime Saldarriaga/AFP)

O ex-diretor executivo da Força Tarefa da Casa Branca citou os resultados financeiros registrados na Copa do Mundo deste ano, os maiores de todos os tempos. Lembrou que o Mundial foi o primeiro organizado desde o início pela gestão Infantino — ele já era o presidente da Fifa nas Copas de 2018, na Rússia, e Catar, em 2022, mas as duas sedes haviam sido definidas ainda nos tempos de Joseph Blatter.

— As pessoas sentem inveja quando alguém alcança resultados muito expressivos. E o que Gianni Infantino fez pela Fifa foi levá-la a um nível completamente novo que, provavelmente, eles não imaginavam ser possível — considerou Giuliani.

continua após a publicidade

Por isso, o ex-diretor considera que Infantino deve permanecer no cargo e, mais do que isso, ser reeleito por unanimidade votos na eleição marcada para março do próximo ano.

— O que eu diria é que, para qualquer presidente de confederação ou federação de futebol que esteja pensando em não votar em Gianni Infantino, essa provavelmente seria uma das decisões mais tolas de toda a sua vida profissional — afirmou Andrew Giuliani.

continua após a publicidade

E, na sequência, o parceiro de Infantino na realização da Copa do Mundo nos Estados Unidos foi ainda mais veemente na defesa do presidente da Fifa.

— Se Gianni Infantino não for reeleito por unanimidade, quem votar contra ele precisa rever a própria sanidade.

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Mikel Arteta orienta jogadores do Arsenal em amistoso de pré-temporada

Futebol Internacional

Técnico do Arsenal abre o jogo sobre mercado após fracasso com Vini Jr

Há 7 minutos
Mbappé comemora gol do Real Madrid sobre o Villarreal, pela La Liga

Futebol Internacional

Mbappé elogia Mourinho no Real Madrid: 'Sabe ganhar'

Há 55 minutos
Rodri com o troféu de melhor jogador da Copa do Mundo de 2026.

Futebol Internacional

Barcelona prepara terceira oferta por Rodri, e Maresca não descarta saída do meia: 'Janela aberta'

Há 1 hora
Fred anunciado Atlético (reprodução Atlético)

Atlético Mineiro

Oficial! Atlético anuncia a contratação do volante Fred

Há 1 hora
Di María disputa bola com Matheus Bidu no jogo entre Rosario Central e Corinthians

Futebol Internacional

Culpa do Vento? Di María lamenta empate contra o Corinthians

Há 1 hora
Luis Suárez, do Sporting, comemorando o gol da vitória do Sporting, contra o PSG (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

Futebol Internacional

Sem definição por Álvarez, Barcelona considera contratar Luis Suárez

Há 2 horas
Mais LANCE!
Gianni Infantino, presidente da FIFA durante a Copa do Mundo

Entenda o xadrez político que ameaça a presidência de Infantino na Fifa

André celebra gol marcado pelo Wolverhampton contra o Port Vale, em partida válida pela Copa da Liga Inglesa

André sonha com Seleção em novo ciclo e explica importância de Diniz na carreira

Jogadores do Botafogo lamentam goleada sofrida para o Cenciano na Sul-Americana

Botafogo sofre maior derrota de um clube brasileiro na história da Sul-Americana

André comemora gol marcado pelo Wolverhampton sobre o Port Vale, pela Copa da Liga Inglesa

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (14/08/2026)

Glauber inicia sua oitava temporada pelo Al-Nasr

Glauber projeta boa temporada do Al-Nasr nos Emirados Árabes

Tiziano Perrota

Atacante monitorado pelo Flamengo é anunciado em clube espanhol

troféu premier league

Campeão da Premier League é colocado à venda após novo rebaixamento

Leandrinho, ex-Vasco, em treino pelo Sharjah, do Emirados Arabes Unidos

Ex-Vasco, Leandrinho mira títulos em 1ª temporada no exterior

Endrick fez gol no amistoso entre Real Madrid e Fiorentina

Brasileiros no futebol europeu: quem ganhou espaço e quem perdeu protagonismo

Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli brilham na vitória do Arsenal

Sem Lukaku, Napoli define ex-Palmeiras como grande sonho

Jogadores do Manchester City comemoram gol

Clube árabe chega a acordo com City para contratação de meio-campista

Cristiano Ronaldo segurando uma bolsa em publicação no Instagram

Novo visual de Cristiano Ronaldo viraliza: 'Não é possível'

Espanhol Ferran Torres chuta a bola na partida contra o Uruguai na Copa do Mundo

Barcelona acerta venda de herói da Copa do Mundo para o PSG