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Clube árabe chega a acordo com City para contratação de meio-campista

Al Qadsiah acerta termos com Manchester City e Tijjani Reijnders por 61 milhões de euros

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 16:40
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Jogadores do Manchester City comemoram gol
Jogadores do Manchester City comemoram gol (Foto: Oli SCARFF / AFP)

O Al Qadsiah, da Arábia Saudita, chegou a um acordo verbal com o Manchester City para contratar o meio-campista Tijjani Reijnders. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, todas as partes chegaram a um entendimento, e o clube inglês receberá 61 milhões de euros pela transferência. Os clubes já trocam documentos antes das assinaturas.

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A informação confirma a evolução das negociações que haviam sido divulgadas pelo "The Athletic". O jogador de 28 anos também deu o aval para a transferência e, de acordo com Romano, não participou do treinamento do Manchester City nesta quinta-feira (13) porque aguarda para viajar à Arábia Saudita.

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Reijnders deixa o clube após apenas uma temporada

Reijnders chegou ao Manchester City em junho de 2025, contratado junto ao Milan por 46,5 milhões de libras. O meio-campista assinou contrato até 2030 após ser eleito o melhor jogador de sua posição na Serie A. Em sua última temporada pelo clube italiano, marcou 15 gols em todas as competições e foi titular em 63 dos 64 jogos que disputou.

Em seu primeiro ano no futebol inglês, o holandês fez 47 partidas pelo Manchester City, com cinco gols e duas assistências. Na Premier League, porém, começou como titular em metade dos jogos da equipe.

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A situação de Reijnders passou a ser alvo de especulação após a chegada de Elliot Anderson, contratado pelo City junto ao Nottingham Forest no início desta temporada. O Forest também demonstrava interesse no meio-campista.

Reijnders foi anunciado como contratação do Manchester City para o Mundial de Clubes
Reijnders chegou no Manchester City em 2025 (Foto: Divulgação/Manchester City)

City movimenta o meio-campo

A saída de Reijnders acontece em meio a outras mudanças no setor do Manchester City. O futuro de Rodri permanece indefinido, com o Barcelona interessado no volante espanhol, enquanto Bernardo Silva deixou o clube ao fim do contrato e acertou com o Real Madrid.

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O City também tem interesse na contratação de Enzo Fernández, do Chelsea. O clube londrino estabeleceu até as 17h de sexta-feira (14) o prazo para que os ingleses apresentem uma proposta de 120 milhões de libras pelo argentino.

Com o acordo por Reijnders, o Manchester City deve receber 61 milhões de euros por um jogador contratado há apenas um ano. O próximo passo da negociação é a conclusão da documentação e a assinatura dos contratos.

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Enzo Fernández em ação pelo Chelsea
Enzo Fernández em ação pelo Chelsea (Foto: Adrian Dennis / AFP)

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