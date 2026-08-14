Técnico do Arsenal abre o jogo sobre mercado após fracasso com Vini Jr
Gunners buscam reforços na janela de transferências
Técnico do Arsenal, Mikel Arteta abriu o jogo sobre o mercado do clube inglês após o fracasso com Vini Jr na janela de transferências. Em coletiva, o treinador espanhol não falou sobre nomes, mas afirmou que espera reforços nas próximas semanas.
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- Não vou falar de jogadores individualmente, mas o que posso dizer é sobre a ambição do clube. Queremos melhorar o elenco, envolver o plantel para conquistarmos os objetivos. Obviamente, detectamos algumas áreas que precisam ser reforçadas e vamos tentar melhorar.
Nos últimos dias, o Arsenal foi vinculado com a possibilidade de contratar o centroavante Osimhen e com a possibilidade de envolver o jovem Nwaneri na negociação. O treinador não descartou a possibilidade do nigeriano entrar em uma operação.
- É inquestionável o talento, a vontade, o amor e a paixão que ele tem pelo jogo. É algo que sempre admirei no Ethan. Acho que ele fez ótimas partidas e mostrou a todos que tem capacidade para estar aqui. Quero que ele fique no clube, mas há algo que é melhor para o jogador a médio e longo prazo. O Ethan precisa jogar futebol e, se ele ficar aqui, é porque podemos garantir que ele terá esses minutos em campo. Caso contrário, acho que não será bom para ninguém.
Além de Osimhen, o Arsenal também é vinculado com o defensor Konsa, que pertence ao Aston Villa. O clube inglês também busca um nome para o lado esquerdo do ataque após a saída de Trossard e a tentativa fracassada de contratar Vini Jr, que renovou o contrato com o Real Madrid.
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