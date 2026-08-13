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Sem Lukaku, Napoli define ex-Palmeiras como grande sonho

Com saída de Lukaku, Napoli abre espaço para buscar Gabriel Jesus no Arsenal

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 16:50
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli brilham na vitória do Arsenal
Alvo do Napoli, Gabriel Jesus é visto pela diretoria italiana como o nome ideal para liderar o setor ofensivo (Foto: Glyn Kirk / AFP)

O Napoli confirmou oficialmente a transferência em definitivo do centroavante Romelu Lukaku para o Fenerbahçe, da Turquia. A saída do belga encerra uma passagem marcada por altos e baixos na Itália, com destaque para o gol decisivo na campanha do quarto Scudetto do clube —, mas, acima de tudo, alivia a folha salarial e abre o caminho para o time italiano avançar por seu grande sonho para a temporada: o brasileiro Gabriel Jesus.

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Lukaku comemora segundo gol do Napoli sobre o Cagliari pelo título do Campeonato Italiano
Após duas temporadas na Itália, Romelu Lukaku se despediu do Napoli para assinar em definitivo com o Fenerbahçe (Foto: Carlo Hermann / AFP)

A negociação para a saída de Lukaku foi considerada vantajosa para os cofres do Napoli. Aos 33 anos e vindo de uma temporada afetada por uma grave lesão muscular sofrida em agosto de 2025, o jogador abriu mão de valores salariais para assinar por um ano com os turcos por € 6,5 milhões por temporada. O diretor esportivo Giovanni Manna concluiu a venda por € 6 milhões fixos, além de € 2 milhões em bônus e outros € 2 milhões em caso de título do Fenerbahçe, lembrando que 40% do valor de revenda pertence ao Chelsea, seu ex-clube.

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Com o alívio financeiro do vencimento de 11 milhões de euros anuais que pagava ao atacante belga, a diretoria do Napoli foca suas atenções em Gabriel Jesus. Avaliado em cerca de € 20 milhões e com contrato no Arsenal até 2027, o brasileiro de 29 anos recebe um salário anual em torno de € 6 milhões líquidos. O atacante é visto pela comissão técnica e diretoria italiana como o nome ideal para elevar o patamar ofensivo da equipe, graças à sua mobilidade, capacidade técnica e versatilidade para atuar tanto de centroavante quanto como segundo atacante.

Gabriel Jesus celebra gol marcado pelo Arsenal contra a Inter de Milão
Alvo do Napoli, Gabriel Jesus é visto pela diretoria italiana como o nome ideal para liderar o setor ofensivo (Foto: Stefano Rellandini / AFP)

Para que as negociações com o clube inglês avancem de forma definitiva, contudo, o Napoli ainda precisa definir a situação de Lorenzo Lucca, centroavante especulado no mercado e alvo de interesse da Lazio. Com o cenário em constante evolução e a vaga no setor ofensivo aberta pela partida de Lukaku, a chegada de Gabriel Jesus surge como a grande movimentação projetada pelos italianos para a temporada.

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