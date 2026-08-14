Barcelona prepara terceira oferta por Rodri, e Maresca não descarta saída do meia: 'Janela aberta' Às vésperas de decisão contra o Arsenal, Maresca comenta situação de Rodri

O Barcelona insiste na contratação do volante Rodri, eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026, e não se desanima com a recusa das duas primeiras investidas feitas aos ingleses. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o clube espanhol prepara uma terceira proposta, avaliada entre 60 e 80 milhões de euros (cerca de R$ 359 milhões a R$ 478 milhões), para fechar com o atleta.

O Manchester City estipulou o valor de venda entre 70 milhões (R$ 418 milhões) e 80 milhões de euros (R$ 477 milhões) fixos. Os valores pedidos pela diretoria inglesa possuem relação direta com o interesse dos Cityzens em contratar Enzo Fernández, do Chelsea — jogador avaliado em 120 milhões de euros (aproximadamente R$ 838 milhões). A equipe de Manchester estica as tratativas para arrecadar o valor máximo pelo vencedor da Bola de Ouro de 2024, que se destacou na conquista do título mundial pela Espanha.

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Aos 30 anos, o campeão do mundo já deu o aval para a transferência ao Barcelona, após ter seu nome fortemente ligado ao rival Real Madrid. A pressão sobre o City para concluir o negócio envolve também a duração de seu contrato, válido até 2027. Caso não haja um acordo para a transferência do atleta ao futebol espanhol, o meio-campista poderá deixar o vice-campeão inglês sem custos no futuro.

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Reapresentação e posicionamento do técnico Enzo Maresca



Em meio às negociações, Rodri se reapresentou ao clube nesta sexta-feira (14) e aguarda o desfecho das conversas. O técnico Enzo Maresca destacou que tudo pode acontecer no mercado da bola e não descartou a saída do volante nesta janela de transferências:

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— Antes de mais nada, a janela de transferências está aberta. Podemos comprar jogadores, podemos vender jogadores, tudo pode acontecer. Acabei de ver o Rodri aqui no prédio, dei um grande abraço nele, ele parece bem, então vamos ver o que acontece — declarou Maresca.

Enzo Maresca durante coletiva no Mundial de Clubes (Foto: Paul Ellis/AFP)

O treinador fará sua estreia oficial no comando da equipe na decisão da Supercopa da Inglaterra contra o campeão da Premier League, o Arsenal. Com o compromisso batendo à porta, o comandante espanhol reforçou que sua atenção está voltada para a busca pelo título no fim de semana:

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— Com certeza, há coisas que precisamos fazer [no mercado de transferências]. Agora, quantas, eu não sei; pode ser uma, podem ser duas, depende também se jogadores vão sair. Mas, novamente, neste momento, acho que a 48 horas da final, minha primeira final neste clube, vou tentar conquistar o primeiro troféu. Então, meu foco neste momento não está nos jogadores que podem sair ou chegar. O foco para mim, pessoalmente, é como podemos nos preparar da melhor maneira para o jogo e tentar vencer a final — completou.

Manchester City e Arsenal se enfrentam pela Supercopa da Inglaterra no domingo (16), às 11h (de Brasília), no Estádio do Milênio, em Cardiff, no País de Gales.

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