Brasileiros no futebol europeu: quem ganhou espaço e quem perdeu protagonismo Veja quem brasileiros que entram na próxima temporada em alta e em baixa no Velho Continente

A nova temporada europeia começa com um cenário de extremos para os brasileiros que atuam no Velho Continente. Enquanto Rayan, João Pedro, Bruno Guimarães, Andrey Santos e Igor Paixão entram no ciclo 2026-27 com mais protagonismo, poder e responsabilidade do que nunca, Rodrygo, Endrick, Martinelli, Raphinha e Savinho enfrentam cenários de concorrência acirrada, questionamentos sobre espaço ou a iminência de uma transferência. A Copa do Mundo serviu como divisor de águas para vários deles – e os rebatimentos chegam agora nos clubes.

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Os que ganham espaço

Rayan foi a revelação brasileira do final de temporada e da Copa do Mundo. Contratado pelo Bournemouth em janeiro, o ex-Vasco chegou ao futebol inglês e ajudou o clube a encadear uma sequência invicta histórica de 17 jogos na Premier League – a maior em andamento entre os times das cinco grandes ligas europeias naquele período –, que culminou numa classificação inédita para competições europeias. Em 15 partidas pelo clube, Rayan marcou cinco gols e deu duas assistências. Na Copa do Mundo, assumiu a titularidade após a lesão de Raphinha e impressionou como uma das maiores forças ofensivas do Brasil. Entra na próxima temporada como peça central de um Bournemouth que disputa competição europeia pela primeira vez na história.

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João Pedro entra na temporada 2026/27 como o jogador mais importante do ataque do Chelsea – e o clube fez questão de deixar isso claro. Depois de uma primeira temporada com 20 gols e seis assistências em 50 partidas, além do protagonismo no Super Mundial de Clubes, o brasileiro de 24 anos recebeu uma renovação até 2033 com aumento salarial considerável logo no início da janela. A extensão foi a resposta do Chelsea ao assédio de Barcelona e Arsenal, ambos dispostos a ultrapassar 100 milhões de euros pelo atacante. O clube fechou as portas e o declarou inegociável.

João Pedro comemorando em amistoso pelo Chelsea (Foto: David Gray/AFP)

Bruno Guimarães chega ao Arsenal como o volante que Mikel Arteta buscou por mais de uma janela de transferências. O brasileiro de 28 anos deixa o Newcastle no auge da carreira: na última Premier League, marcou nove gols e deu cinco assistências – o mesmo volume de gols que Declan Rice, Zubimendi e Lewis-Skelly somados no Arsenal. Arteta havia tentado suprir o setor com Zubimendi na temporada passada, mas o espanhol perdeu a titularidade na reta final. Agora, Bruno Guimarães chegará como titular incontestável ao lado de Rice, num clube que acabou de encerrar um jejum de mais de 20 anos sem conquistar a Premier League.

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Andrey Santos deixa o Chelsea após 43 partidas em 2025-26 e se torna a primeira contratação de Carrick no Manchester United, por 48 milhões de libras. No United, preencherá o espaço deixado pela saída de Casemiro com um perfil diferente: menos destrutivo, mais técnico. Na Premier League, completou 90,1% dos passes e liderou os meias da competição em taxa de acerto em passes para frente (80%) entre os com mais de 900 minutos. Seu índice de sucesso em duelos terrestres (67,8%) foi o maior entre todos os meias da liga. Entra numa posição de titular esperada no 4-2-3-1 de Carrick, ao lado de Kobbie Mainoo.

Brasileiro Andrey Santos atuando pelo Manchester United em amistoso. (Foto: Instagram / Manchester United)

Igor Paixão vive o melhor momento da carreira no Olympique de Marseille. Na temporada 2025-26, registrou 12 gols e seis assistências, terminando como o terceiro jogador com mais participações diretas em gols no clube. Com as saídas de Greenwood e Aubameyang – os dois melhores goleadores do Marseille na última Ligue 1 –, o brasileiro de 26 anos assume um protagonismo inédito no setor ofensivo. O técnico Bruno Génésio foi enfático sobre o papel do brasileiro para a temporada que começa.

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Os que perdem espaço

Rodrygo entra na nova temporada numa condição fragilizada. O brasileiro se recupera de grave lesão no ligamento e menisco do joelho direito, sofrida há cerca de quatro meses, com retorno previsto apenas para janeiro de 2027. Enquanto se reabilita, o Real Madrid de José Mourinho contratou Yan Diomande, atacante versátil que atua pelos dois lados do campo e chega como uma das principais apostas da janela. A chegada do marfinense deve reduzir o espaço de Rodrygo no setor, que precisará reconquistar minutos nas duas pontas ao retornar.

Endrick, por sua vez, viveu uma Copa do Mundo abaixo do esperado após uma boa temporada emprestado ao Lyon – onde marcou oito gols em 21 jogos. O Real Madrid manteve o atacante de 20 anos no elenco, mas o cenário é exigente. Mbappé, artilheiro do clube nas duas últimas temporadas, seguirá como titular absoluto no centro do ataque. A chegada de Carlos Espí aumenta a concorrência na função de reserva imediato. O atacante também aparece como opção eventual pela ponta direita, o que torna a disputa por minutos ainda mais acirrada.

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Endrick em treino do Real Madrid durante a pré-temporada (Foto: Divulgação / Real Madrid)

Martinelli perdeu espaço no Arsenal na temporada passada, ficando atrás de Leandro Trossard na disputa pela posição. Com 11 gols e sete assistências em 53 partidas em 2025-26, os números não foram ruins, mas a consistência nunca foi suficiente para garantir a titularidade. Agora, a chegada de Christos Tzolis, contratado junto ao Club Brugge, adiciona mais um concorrente num setor já congestionado. A diretoria do Arsenal colocou o brasileiro de 25 anos no mercado, estipulando 50 milhões de euros para negociá-lo. O Galatasaray já enviou proposta oficial de 45 milhões de euros.

Raphinha inicia a quinta temporada no Barcelona diante do desafio mais sério à sua titularidade desde que chegou ao clube. O catalão contratou Anthony Gordon por até 80 milhões de euros junto ao Newcastle e também adquiriu Adeyemi, que pode atuar pela esquerda. Fermín López completa as opções do técnico Hansi Flick para o setor. Raphinha recusou propostas da Arábia Saudita e pretende cumprir seu contrato até 2028, mas há dirigentes do clube que veem uma venda com bons olhos – o brasileiro desfalcou o Barcelona em 17 partidas por lesão na última temporada.

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Raphinha comemora gol do Barcelona contra o Nottingham Forest na pré-temporada (Foto: Divulgação/Barcelona)

Savinho decidiu tentar uma saída do Manchester City diante de uma proposta de 85 milhões de libras do Tottenham. Em duas temporadas pelo clube de Pep Guardiola – agora sob comando de Enzo Maresca –, acumulou 84 partidas, sete gols e 13 assistências, mas iniciou apenas 14 dos 36 jogos na última temporada. A falta de sequência como titular pesou também na Seleção Brasileira, onde perdeu espaço com Carlo Ancelotti após ser titular na Copa América. O brasileiro de 22 anos faltou aos treinos do City para pressionar a negociação, e a expectativa é que o impasse seja resolvido antes do fechamento da janela, no dia 1º de setembro.

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