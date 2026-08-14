Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Oficial! Atlético anuncia a contratação do volante Fred

Jogador assinará contrato de três temporadas e meia com o Galo

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
14/08/2026 11:01
Favorite o Lance! no Google
Fred anunciado Atlético (reprodução Atlético)
Fred anunciado Atlético (reprodução Atlético)
Ver Resumo da matéria por IA
Agora é oficial! O Atlético anunciou nesta sexta-feira (14) a contratação do volante Fred. O jogador é aguardado em Belo Horizonte para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube mineiro.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Agora é oficial! O Atlético anunciou nesta sexta-feira (14) a contratação do volante Fred. O jogador é aguardado em Belo Horizonte para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube mineiro.

No anúncio oficial, o Atlético fez referência à longa negociação com Fred. O clube publicou um vídeo fazendo alusão a um capítulo de novela, em tom descontraído, justamente por conta dos meses de negociações e das diversas tentativas de contratação do volante.

continua após a publicidade

Na publicação, o Galo encerrou a "novela" com a frase: "A novela acabou. Fred é do Galo". Veja:

Fred ficou com o caminho livre para acertar com o Galo após rescindir seu contrato com o Fenerbahçe, da Turquia, na última quinta-feira (13). O volante assinará um vínculo de três temporadas e meia com o Atlético, válido até o fim de 2029.

Para conseguir a rescisão de Fred com o clube turco e a liberação do jogador, o Galo pagará uma compensação financeira de 2,5 milhões de euros. O valor fixo da negociação é de 2 milhões de euros, cerca de R$ 12 milhões, além de 500 mil euros, aproximadamente R$ 3 milhões, em bônus por metas atingidas.

continua após a publicidade

A chegada de Fred encerra uma negociação que se arrastou por meses. O Atlético tentava desde o início do ano chegar a um acordo para contratar o jogador. Segundo o vice-presidente de futebol, Paulo Bracks, o volante era um "sonho antigo" da diretoria e, nesta sexta-feira, o desejo foi concretizado.

Carreira e identificação com o Atlético

Natural de Belo Horizonte, Fred iniciou sua formação nas categorias de base do Atlético-MG antes de seguir para o Internacional, clube pelo qual estreou profissionalmente em 2012. Em 2013, foi vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 15 milhões de euros. Permaneceu no clube até 2018, quando se transferiu para o Manchester United.

continua após a publicidade

Na Inglaterra, o volante consolidou sua carreira em alto nível e foi convocado para defender a Seleção Brasileira nas Copas do Mundo de 2018 e 2022. Fred estava no Fenerbahçe desde 2023, onde atuou por pouco mais de três temporadas.

Ao longo da carreira, o jogador nunca escondeu seu carinho pelo Atlético, clube que considera seu time de coração. A identificação com o Galo foi um dos fatores que contribuíram para o acerto e marca o início de um novo capítulo na carreira do volante.

continua após a publicidade
Fred volante (reprodução)
Fred volante (reprodução)

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Fred tocando na bola

Fora de Campo

Torcedores reagem a anúncio de retorno de Fred ao Atlético-MG

Há 1 minuto
Fred vestirá número 7 (reprodução instagram)

Atlético Mineiro

Fred vai seguir 'legado' deixado por Hulk no Atlético: entenda

Há 7 minutos
Lyanco na Cidade do Galo (Foto: Artur Henrique / Lance!)

Atlético Mineiro

Atlético confirma lesão de Lyanco e anuncia retorno de dupla após lesão

Há 12 horas
Fred, novo reforço do Atlético

Atlético Mineiro

Atlético fecha a contratação de Fred; saiba detalhes e valor

Há 18 horas
Fred, novo jogador do Atlético-MG, com a camisa do Fenerbahçe.

Fora de Campo

Possível ida de Fred ao Atlético-MG enlouquece torcedores: 'Absurdo'

Há 20 horas
Fred no Fenerbahçe (Foto: reprodução)

Atlético Mineiro

Atlético acerta a contratação de Fred, diz jornalista: veja detalhes

Há 20 horas
Mais LANCE!
Savinho em ação no duelo entre Manchester City x Southampton

Tottenham faz oferta astronômica por brasileiro do Manchester City

Atlético x Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Análise: Atlético mostra maturidade e se sente à vontade fora de casa

Cuello em Atlético x Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Cuello celebra vitória e destaca sequência invicta do Atlético: 'Mostra do trabalho'

Domínguez x RB Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Domínguez valoriza jogadores do Atlético mas pega cautela por classificação

Jogadores comemoram gol contra o Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Dê suas notas: avalie as atuações em Bragantino x Atlético-MG

Jogadores comemoram gol contra o Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético vence Bragantino e leva vantagem na Sul-Americana para Arena MRV

Cuello comemorando gol na partida do Bragantino e Atlético-MG

Veja gol em Bragantino x Atlético-MG: Cuello marca o gol da vitória

Lyanco saiu de campo ainda na primeira etapa contra o Bragantino pela Sul-Americana

Lyanco chama atenção em Bragantino x Atlético-MG: 'Perdemos'

Atlético Copa Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético-MG está escalado para enfrentar o Bragantino pela Sul-Americana

Jogadores do Bragantino comemoram vitória (Foto: reprodução RBB)

Como chega o Bragantino, adversário do Atlético na Sul-Americana?

Taça da Copa do Brasil (Foto: Divulgação / CBF)

CBF divulga datas e horários dos jogos de quartas de final da Copa do Brasil

Bragantino x Atlético-MG (Lance!)

Bragantino x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações pela Sul-Americana

Atlético x Bragantino 2026 (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético leva vantagem no retrospecto contra o Bragantino: veja os números