Oficial! Atlético anuncia a contratação do volante Fred Jogador assinará contrato de três temporadas e meia com o Galo

Agora é oficial! O Atlético anunciou nesta sexta-feira (14) a contratação do volante Fred. O jogador é aguardado em Belo Horizonte para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube mineiro.

Agora é oficial! O Atlético anunciou nesta sexta-feira (14) a contratação do volante Fred. O jogador é aguardado em Belo Horizonte para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube mineiro.

No anúncio oficial, o Atlético fez referência à longa negociação com Fred. O clube publicou um vídeo fazendo alusão a um capítulo de novela, em tom descontraído, justamente por conta dos meses de negociações e das diversas tentativas de contratação do volante.

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Na publicação, o Galo encerrou a "novela" com a frase: "A novela acabou. Fred é do Galo". Veja:

Fred ficou com o caminho livre para acertar com o Galo após rescindir seu contrato com o Fenerbahçe, da Turquia, na última quinta-feira (13). O volante assinará um vínculo de três temporadas e meia com o Atlético, válido até o fim de 2029.

Para conseguir a rescisão de Fred com o clube turco e a liberação do jogador, o Galo pagará uma compensação financeira de 2,5 milhões de euros. O valor fixo da negociação é de 2 milhões de euros, cerca de R$ 12 milhões, além de 500 mil euros, aproximadamente R$ 3 milhões, em bônus por metas atingidas.

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A chegada de Fred encerra uma negociação que se arrastou por meses. O Atlético tentava desde o início do ano chegar a um acordo para contratar o jogador. Segundo o vice-presidente de futebol, Paulo Bracks, o volante era um "sonho antigo" da diretoria e, nesta sexta-feira, o desejo foi concretizado.

Carreira e identificação com o Atlético

Natural de Belo Horizonte, Fred iniciou sua formação nas categorias de base do Atlético-MG antes de seguir para o Internacional, clube pelo qual estreou profissionalmente em 2012. Em 2013, foi vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 15 milhões de euros. Permaneceu no clube até 2018, quando se transferiu para o Manchester United.

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Na Inglaterra, o volante consolidou sua carreira em alto nível e foi convocado para defender a Seleção Brasileira nas Copas do Mundo de 2018 e 2022. Fred estava no Fenerbahçe desde 2023, onde atuou por pouco mais de três temporadas.

Ao longo da carreira, o jogador nunca escondeu seu carinho pelo Atlético, clube que considera seu time de coração. A identificação com o Galo foi um dos fatores que contribuíram para o acerto e marca o início de um novo capítulo na carreira do volante.

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Fred volante (reprodução)

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