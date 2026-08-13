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Campeão da Premier League é colocado à venda após novo rebaixamento

Grupo tailandês, que comprou o clube em 2010, prepara saída

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 17:30
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troféu premier league
Troféu da Premier League exposto no Etihad Stadium (Foto: Divulgação/Premier League)

O Leicester City foi colocado à venda por mais de 200 milhões de libras (cerca de R$ 1,4 bilhão), com o grupo tailandês King Power disposto a deixar o clube após 16 anos. A operação é conduzida pelo banco de investimentos americano Citigroup, que preparou um documento de oito páginas para apresentar o clube a potenciais compradores.

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O material, intitulado "Project Lineup", inclui o Leicester, a equipe feminina, o King Power Stadium, com capacidade para 32 mil torcedores, o centro de treinamento de Seagrave, inaugurado em 2020 e avaliado em 121 milhões de libras, além do OH Leuven, clube belga que pertence ao mesmo grupo.

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Clube acumula prejuízos e dívidas

Apesar de destacar conquistas como o título da Premier League de 2016, considerado uma das maiores surpresas da história da competição, e a Copa da Inglaterra de 2021, o documento não menciona que o Leicester atualmente disputa a League One, terceira divisão inglesa, após dois rebaixamentos consecutivos.

O material também projeta faturamento superior a 97 milhões de libras para o exercício financeiro de 2026, mas não inclui os prejuízos acumulados pelo clube. Segundo as contas de 2025, o Leicester possui 103,6 milhões de libras em empréstimos bancários e acumulou mais de 180 milhões de libras em perdas durante o período recente de quedas entre a Premier League e a Championship.

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O Leicester City acumulou rebaixamentos nos últimos anos
O Leicester City acumulou rebaixamentos nos últimos anos (Foto: DARREN STAPLES / AFP)

King Power comprou o Leicester em 2010

A King Power, comandada pela família Srivaddhanaprabha, adquiriu o Leicester em 2010 por 35 milhões de libras. Atualmente, Aiyawatt "Top" Srivaddhanaprabha é o presidente do clube, após a morte de seu pai, Vichai Srivaddhanaprabha, em um acidente de helicóptero ocorrido em 2019.

A possibilidade de venda havia sido noticiada inicialmente pelo "Financial Times" em julho. A circulação do documento elaborado pelo Citigroup confirma que o clube está sendo apresentado a potenciais investidores.

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Vichai Srivaddhanaprabha foi dono do Leicester City até 2018, quando faleceu em um acidente de helicóptero
Vichai Srivaddhanaprabha foi dono do Leicester City até 2018, quando faleceu em um acidente de helicóptero (Foto: Divulgação / Site Oficial Leicester)

Leicester inicia nova temporada na terceira divisão

Rebaixado para a League One pela segunda vez em sua história, o Leicester inicia a nova temporada neste sábado, contra o Notts County, sob o comando do técnico Russell Martin.

O clube também tenta valorizar sua estrutura de formação. O documento destaca a academia e o sistema de observação de jogadores, enquanto o Leicester negociou recentemente o jovem Jeremy Monga com o Manchester City por 10 milhões de libras.

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Leicester City foi campeão da Premier League em 2015/16
Leicester City foi campeão da Premier League em 2015/16 (Foto: ADRIAN DENNIS/AFP)

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