Campeão da Premier League é colocado à venda após novo rebaixamento
Grupo tailandês, que comprou o clube em 2010, prepara saída
O Leicester City foi colocado à venda por mais de 200 milhões de libras (cerca de R$ 1,4 bilhão), com o grupo tailandês King Power disposto a deixar o clube após 16 anos. A operação é conduzida pelo banco de investimentos americano Citigroup, que preparou um documento de oito páginas para apresentar o clube a potenciais compradores.
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O material, intitulado "Project Lineup", inclui o Leicester, a equipe feminina, o King Power Stadium, com capacidade para 32 mil torcedores, o centro de treinamento de Seagrave, inaugurado em 2020 e avaliado em 121 milhões de libras, além do OH Leuven, clube belga que pertence ao mesmo grupo.
Clube acumula prejuízos e dívidas
Apesar de destacar conquistas como o título da Premier League de 2016, considerado uma das maiores surpresas da história da competição, e a Copa da Inglaterra de 2021, o documento não menciona que o Leicester atualmente disputa a League One, terceira divisão inglesa, após dois rebaixamentos consecutivos.
O material também projeta faturamento superior a 97 milhões de libras para o exercício financeiro de 2026, mas não inclui os prejuízos acumulados pelo clube. Segundo as contas de 2025, o Leicester possui 103,6 milhões de libras em empréstimos bancários e acumulou mais de 180 milhões de libras em perdas durante o período recente de quedas entre a Premier League e a Championship.
King Power comprou o Leicester em 2010
A King Power, comandada pela família Srivaddhanaprabha, adquiriu o Leicester em 2010 por 35 milhões de libras. Atualmente, Aiyawatt "Top" Srivaddhanaprabha é o presidente do clube, após a morte de seu pai, Vichai Srivaddhanaprabha, em um acidente de helicóptero ocorrido em 2019.
A possibilidade de venda havia sido noticiada inicialmente pelo "Financial Times" em julho. A circulação do documento elaborado pelo Citigroup confirma que o clube está sendo apresentado a potenciais investidores.
Leicester inicia nova temporada na terceira divisão
Rebaixado para a League One pela segunda vez em sua história, o Leicester inicia a nova temporada neste sábado, contra o Notts County, sob o comando do técnico Russell Martin.
O clube também tenta valorizar sua estrutura de formação. O documento destaca a academia e o sistema de observação de jogadores, enquanto o Leicester negociou recentemente o jovem Jeremy Monga com o Manchester City por 10 milhões de libras.
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