André sonha com Seleção em novo ciclo e explica importância de Diniz na carreira Volante renovou com o Wolverhampton e marcou gol em jogo de estreia

Meia do Wolverhampton, André inicia sua trajetória com os Lobos na Championship diante do Blackburn Rovers, nesta sexta-feira (14). De contrato renovado até 2030, o ex-jogador do Fluminense tem a missão de levar a equipe inglesa de volta à Premier League na próxima temporada.

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Em entrevista exclusiva com o Lance!, André comentou sobre as expectativas para a temporada 2026/27 com o Wolverhampton, o sonho de voltar a vestir a camisa da Seleção Brasileira e a importância de Fernando Diniz em sua trajetória.

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Embora a trajetória na Championship se inicie nesta sexta-feira (14), o Wolverhampton fez sua estreia na temporada diante do Port Vale, pela Copa da Liga Inglesa, onde André marcou um gol e fez uma grande atuação. O volante explicou os objetivos da temporada e a decisão de renovação apesar da queda dos Lobos na última edição da Premier League.

- A temporada passada não saiu da forma que a gente queria, mas agora começa um novo ano e um novo desafio. Estou aqui há alguns anos, conheço bem o clube, então naturalmente acabo assumindo uma responsabilidade maior. Joguei ao lado de jogadores que tem esse perfil de liderança e é isso que quero fazer. Desde que cheguei aqui, sempre me senti muito bem no clube, com as pessoas, com os torcedores e com a cidade. Eu acredito em todos do clube e sinto que vamos fazer um grande trabalho para que o Wolves volte à Premier League. Será importante participar desse processo e ajudar o Wolves a voltar para onde merece estar.

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Com o início do calendário antes das principais grandes ligas, André tem a chance de convencer a Carlo Ancelotti de que merece uma vaga na Seleção Brasileira no novo ciclo após a Copa do Mundo de 2026. Em setembro, o treinador fará a primeira convocação desde a derrota para a Noruega, e o ex-jogador do Fluminense busca convencer o treinador italiano e fazer por merecer uma vaga.

- Vestir a camisa da Seleção Brasileira e representar o nosso país sempre será um sonho. Graças a Deus tive algumas oportunidades no último ciclo, cheguei a ser chamado também pelo mister Ancelotti, e vou trabalhar muito para voltar a ser convocado. Estou muito focado em fazer uma grande temporada pelo Wolves, jogar bem, ajudar o time, evoluir e mostrar dentro de campo que posso ajudar a Seleção. Quero estar sempre pronto para aproveitar as oportunidades que aparecerem.

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Embora tenha sido convocado por Ancelotti uma única vez, André aprovou a experiência de ter mostrado um pouco do que pode oferecer para o treinador da Seleção Brasileira. O meia lamentou o resultado na última Copa do Mundo, mas acredita no potencial da nova geração para acabar com uma seca que completará oito anos sem títulos para a Canarinha.

- Pude mostrar meu trabalho nos treinamentos, estar juntos ali dos meus colegas e foi uma experiência que me deixou muito motivado para continuar trabalhando e buscar novas oportunidades. Temos jogadores de muita qualidade e que estão atuando em grandes clubes. Confio no potencial da Seleção. E acredito também que o mister Ancelotti irá trabalhar muito bem neste ciclo. E eu estou pronto e preparado para ajudar e quero fazer parte disso.

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Antes e chegar na Inglaterra, André era uma das peças chaves do Fluminense de Fernando Diniz e teve alguns meses com Mano Menezes antes de sua saída para o Wolverhampton. O volante explicou a importância principalmente do treinador com quem conquistou a Libertadores em 2023 para sua chegada na Inglaterra.

- O Diniz foi muito importante na minha carreira. Ele me deu muita confiança, fez com que eu evoluísse meu jogo dentro de campo, me mostrou os melhores caminhos para ajudar o Fluminense na época. A maneira como ele trabalha, a liberdade que dá para o jogador e a forma como ele entende o jogo me ajudaram muito a evoluir. Com o Mano foi um período muito curto, mas também me ajudou. Procuro aprender com todos os treinadores. Quando cheguei aqui na Inglaterra, foi tudo muito rápido, porque cheguei e no dia seguinte já estava jogando na Premier League. Mas a adaptação foi boa, tive muita ajuda de todos os clubes. Existem algumas diferenças dentro de campo, estilo jogo, intensidade, mas deu tudo certo, rapidamente me adaptei e todo o meu trabalho que fiz no Brasil me ajudou bastante nisso.

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Nesta sexta-feira, André e o Wolverhampton iniciam uma jornada de 46 rodadas em busca do acesso à Premier League. Além disso, o brasileiro também tem compromisso contra o Sheffield Wednesday, pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa, no dia 25 de agosto.

André em ação no treino do Wolverhampton de olho na estreia da Championship (Foto: Divulgação)

Confira outras respostas de André, do Wolverhampton

Quantidade de jogos da Championship

- A quantidade de jogos e a sequência realmente serão diferentes, mas isso é algo que quando estava jogando no Brasil eu também tive. A Championship com certeza será um campeonato muito difícil e muito disputado por todos os clubes. Todas as equipes tem o objetivo claro de subir. Acredito que será uma competição muito física, e você precisa estar preparado não só fisicamente, mas mentalmente também.

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Gol na estreia do Wolverhampton na Copa da Liga Inglesa

- Muito feliz por começar a temporada marcando gols, ajudando o time. Foi uma sensação muito boa. Ano passado pude fazer o meu primeiro num jogo bem emblemático contra o Liverpool, e começar essa nova temporada assim é muito bom. A gente sempre treina muito bola parada e aproveitamos bastante essa pré-temporada. O treinador pede bastante pra nós ajudarmos nossos atacantes e numa boa jogada nossa graças a Deus pude fazer o gol.

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