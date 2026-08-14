Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

André sonha com Seleção em novo ciclo e explica importância de Diniz na carreira

Volante renovou com o Wolverhampton e marcou gol em jogo de estreia

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 07:00
Favorite o Lance! no Google
André comemora gol marcado pelo Wolverhampton contra o Port Vale, pela Copa da Liga Inglesa
André comemora gol marcado pelo Wolverhampton contra o Port Vale, pela Copa da Liga Inglesa (Foto: Divulgação

Meia do Wolverhampton, André inicia sua trajetória com os Lobos na Championship diante do Blackburn Rovers, nesta sexta-feira (14). De contrato renovado até 2030, o ex-jogador do Fluminense tem a missão de levar a equipe inglesa de volta à Premier League na próxima temporada.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Em entrevista exclusiva com o Lance!, André comentou sobre as expectativas para a temporada 2026/27 com o Wolverhampton, o sonho de voltar a vestir a camisa da Seleção Brasileira e a importância de Fernando Diniz em sua trajetória.

continua após a publicidade

Embora a trajetória na Championship se inicie nesta sexta-feira (14), o Wolverhampton fez sua estreia na temporada diante do Port Vale, pela Copa da Liga Inglesa, onde André marcou um gol e fez uma grande atuação. O volante explicou os objetivos da temporada e a decisão de renovação apesar da queda dos Lobos na última edição da Premier League.

- A temporada passada não saiu da forma que a gente queria, mas agora começa um novo ano e um novo desafio. Estou aqui há alguns anos, conheço bem o clube, então naturalmente acabo assumindo uma responsabilidade maior. Joguei ao lado de jogadores que tem esse perfil de liderança e é isso que quero fazer. Desde que cheguei aqui, sempre me senti muito bem no clube, com as pessoas, com os torcedores e com a cidade. Eu acredito em todos do clube e sinto que vamos fazer um grande trabalho para que o Wolves volte à Premier League. Será importante participar desse processo e ajudar o Wolves a voltar para onde merece estar.

continua após a publicidade

Com o início do calendário antes das principais grandes ligas, André tem a chance de convencer a Carlo Ancelotti de que merece uma vaga na Seleção Brasileira no novo ciclo após a Copa do Mundo de 2026. Em setembro, o treinador fará a primeira convocação desde a derrota para a Noruega, e o ex-jogador do Fluminense busca convencer o treinador italiano e fazer por merecer uma vaga.

- Vestir a camisa da Seleção Brasileira e representar o nosso país sempre será um sonho. Graças a Deus tive algumas oportunidades no último ciclo, cheguei a ser chamado também pelo mister Ancelotti, e vou trabalhar muito para voltar a ser convocado. Estou muito focado em fazer uma grande temporada pelo Wolves, jogar bem, ajudar o time, evoluir e mostrar dentro de campo que posso ajudar a Seleção. Quero estar sempre pronto para aproveitar as oportunidades que aparecerem.

continua após a publicidade

Embora tenha sido convocado por Ancelotti uma única vez, André aprovou a experiência de ter mostrado um pouco do que pode oferecer para o treinador da Seleção Brasileira. O meia lamentou o resultado na última Copa do Mundo, mas acredita no potencial da nova geração para acabar com uma seca que completará oito anos sem títulos para a Canarinha.

- Pude mostrar meu trabalho nos treinamentos, estar juntos ali dos meus colegas e foi uma experiência que me deixou muito motivado para continuar trabalhando e buscar novas oportunidades. Temos jogadores de muita qualidade e que estão atuando em grandes clubes. Confio no potencial da Seleção. E acredito também que o mister Ancelotti irá trabalhar muito bem neste ciclo. E eu estou pronto e preparado para ajudar e quero fazer parte disso.

continua após a publicidade

Antes e chegar na Inglaterra, André era uma das peças chaves do Fluminense de Fernando Diniz e teve alguns meses com Mano Menezes antes de sua saída para o Wolverhampton. O volante explicou a importância principalmente do treinador com quem conquistou a Libertadores em 2023 para sua chegada na Inglaterra.

- O Diniz foi muito importante na minha carreira. Ele me deu muita confiança, fez com que eu evoluísse meu jogo dentro de campo, me mostrou os melhores caminhos para ajudar o Fluminense na época. A maneira como ele trabalha, a liberdade que dá para o jogador e a forma como ele entende o jogo me ajudaram muito a evoluir. Com o Mano foi um período muito curto, mas também me ajudou. Procuro aprender com todos os treinadores. Quando cheguei aqui na Inglaterra, foi tudo muito rápido, porque cheguei e no dia seguinte já estava jogando na Premier League. Mas a adaptação foi boa, tive muita ajuda de todos os clubes. Existem algumas diferenças dentro de campo, estilo jogo, intensidade, mas deu tudo certo, rapidamente me adaptei e todo o meu trabalho que fiz no Brasil me ajudou bastante nisso.

continua após a publicidade

Nesta sexta-feira, André e o Wolverhampton iniciam uma jornada de 46 rodadas em busca do acesso à Premier League. Além disso, o brasileiro também tem compromisso contra o Sheffield Wednesday, pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa, no dia 25 de agosto.

André em ação no treino do Wolverhampton de olho na estreia da Championship
André em ação no treino do Wolverhampton de olho na estreia da Championship (Foto: Divulgação)

Confira outras respostas de André, do Wolverhampton

Quantidade de jogos da Championship

- A quantidade de jogos e a sequência realmente serão diferentes, mas isso é algo que quando estava jogando no Brasil eu também tive. A Championship com certeza será um campeonato muito difícil e muito disputado por todos os clubes. Todas as equipes tem o objetivo claro de subir. Acredito que será uma competição muito física, e você precisa estar preparado não só fisicamente, mas mentalmente também.

continua após a publicidade

Gol na estreia do Wolverhampton na Copa da Liga Inglesa

- Muito feliz por começar a temporada marcando gols, ajudando o time. Foi uma sensação muito boa. Ano passado pude fazer o meu primeiro num jogo bem emblemático contra o Liverpool, e começar essa nova temporada assim é muito bom. A gente sempre treina muito bola parada e aproveitamos bastante essa pré-temporada. O treinador pede bastante pra nós ajudarmos nossos atacantes e numa boa jogada nossa graças a Deus pude fazer o gol.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Gianni Infantino, presidente da FIFA durante a Copa do Mundo

Copa do Mundo

Entenda o xadrez político que ameaça a presidência de Infantino na Fifa

Há 2 minutos
Jogadores do Botafogo lamentam goleada sofrida para o Cenciano na Sul-Americana

Botafogo

Botafogo sofre maior derrota de um clube brasileiro na história da Sul-Americana

Há 32 minutos
André comemora gol marcado pelo Wolverhampton sobre o Port Vale, pela Copa da Liga Inglesa

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (14/08/2026)

Há 1 hora
Glauber inicia sua oitava temporada pelo Al-Nasr

Futebol Internacional

Glauber projeta boa temporada do Al-Nasr nos Emirados Árabes

Há 8 horas
Tiziano Perrota

Futebol Internacional

Atacante monitorado pelo Flamengo é anunciado em clube espanhol

Há 11 horas
troféu premier league

Futebol Internacional

Campeão da Premier League é colocado à venda após novo rebaixamento

Há 13 horas
Mais LANCE!
Leandrinho, ex-Vasco, em treino pelo Sharjah, do Emirados Arabes Unidos

Ex-Vasco, Leandrinho mira títulos em 1ª temporada no exterior

Endrick fez gol no amistoso entre Real Madrid e Fiorentina

Brasileiros no futebol europeu: quem ganhou espaço e quem perdeu protagonismo

Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli brilham na vitória do Arsenal

Sem Lukaku, Napoli define ex-Palmeiras como grande sonho

Jogadores do Manchester City comemoram gol

Clube árabe chega a acordo com City para contratação de meio-campista

Cristiano Ronaldo segurando uma bolsa em publicação no Instagram

Novo visual de Cristiano Ronaldo viraliza: 'Não é possível'

Espanhol Ferran Torres chuta a bola na partida contra o Uruguai na Copa do Mundo

Barcelona acerta venda de herói da Copa do Mundo para o PSG

Jules Koundé - Barcelona x Real Madrid

Alvo de gigantes, Koundé nega saídas e decide ficar no Barcelona

Fred no Fenerbahçe (Foto: reprodução)

Atlético acerta a contratação de Fred, diz jornalista: veja detalhes

Savinho em ação no duelo entre Manchester City x Southampton

Tottenham faz oferta astronômica por brasileiro do Manchester City

Gianni Infantino, presidente da Fifa

Sob pressão, Infantino recebe apoio de federações árabes

Pubil beijando a taça da Copa do Mundo conquistada pela Espanha em 2026

Atlético de Madrid nega proposta do Arsenal e crava futuro de joia

O zagueiro brasileiro do Paris Saint-Germain, camisa 5, Marquinhos, comemora com o troféu após a vitória na Supercopa da UEFA entre o Paris Saint-Germain (PSG), campeão da Liga dos Campeões, e o Aston Villa, campeão da Liga Europa, em Salzburgo, Áustria, em 12 de agosto de 2026

Com título pelo PSG, Marquinhos faz história e quebra recorde

Bandeira da Colômbia sobre escombros provocados por terremoto

Conmebol fará doação para auxiliar vítimas do terremoto na Colômbia