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Botafogo sofre maior derrota de um clube brasileiro na história da Sul-Americana

Clube carioca sofreu goleada por 6 a 1 e acumulou recordes negativos com o resultado

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 06:30
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Jogadores do Botafogo lamentam goleada sofrida para o Cenciano na Sul-Americana
Jogadores do Botafogo lamentam goleada sofrida para o Cenciano na Sul-Americana (Foto: Jose Angulo / AFP)

O Botafogo foi goleado por 6 a 1 pelo Cienciano, no Peru, na noite desta quinta-feira (13), em partida válida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo, que aconteceu na altitude de Cusco, atribuiu ao Alvinegro um novo recorde negativo: é a maior derrota sofrida por um clube do Brasil em toda a história do torneio. Até o confronto, as piores marcas brasileiras na competição eram o 5 a 1 sofrido pelo Fluminense contra a LDU, em 2009, e o 4 a 0 aplicado pelo Peñarol sobre o Corinthians, em 2021.

Botafogo foi atropelo em Cusco

Cienciano atropelou o Botafogo pela Copa Sul-Americana
Cienciano atropelou o Botafogo pela Copa Sul-Americana (Jose Angulo / AFP)

A equipe peruana controlou as ações desde o início e construiu uma vantagem de quatro gols ainda no primeiro tempo. Os gols dos donos da casa foram marcados por Succar (três vezes), Bandiera (duas vezes) e Martinich. A defesa alvinegra apresentou dificuldades para conter as jogadas ofensivas, e o terceiro gol do Cienciano contou com uma falha direta do goleiro Warleson, que não conseguiu segurar a bola e permitiu a finalização do jogador adversário.

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O único gol do Glorioso aconteceu no começo da segunda etapa, em uma cobrança de falta de Matheus Martins. O time chegou a balançar as redes novamente com Edenilson, mas o lance foi anulado por impedimento. Apesar da tentativa de reação, o Cienciano manteve a pressão e ampliou a goleada para selar o resultado final de 6 a 1.

Botafogo acumulou recordes negativos com o resultado na Sul-Americana

Além da marca histórica na Sul-Americana, o placar no estádio Inca Garcilaso de la Vega gerou outros números inéditos para o clube no torneio. O Botafogo passou a ser o primeiro clube brasileiro a levar seis gols de um adversário estrangeiro em uma única partida de competição organizada pela Conmebol. Pelo critério de saldo, a diferença de cinco gols igualou os piores resultados do país contra times de fora, como os 5 a 0 aplicados pelo América de Cali e pelo The Strongest no Athletico-PR, ou a derrota do Flamengo para o Independiente del Valle, pelo mesmo placar.

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Anteriormente, as maiores derrotas internacionais do Botafogo contra equipes estrangeiras haviam sido por três gols de diferença, como no 4 a 1 diante do Santa Fe e no 3 a 0 para o San Lorenzo. Resultados mais elásticos, com quatro gols de margem, haviam ocorrido apenas em confrontos contra outros clubes do Brasil, como Santos e São Paulo.

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Reação do técnico Franclim Carvalho e volta no Rio

Franclim Carvalho em ação em Cienciano x Botafogo
Franclim Carvalho em ação em Cienciano x Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Após o encerramento do jogo, o técnico Franclim Carvalho classificou a atuação como uma "vergonha" e admitiu o desempenho abaixo do esperado. O treinador explicou que as trocas nas laterais, com as entradas de Marçal e Ponte, visavam neutralizar o jogo aéreo do adversário, mas reconheceu que o sistema defensivo ficou exposto.

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O Botafogo agora precisa de uma vitória por seis gols de diferença no estádio Nilton Santos, no dia 20 de agosto, para avançar diretamente às quartas de final. Caso vença por cinco gols de vantagem, a disputa será decidida nas cobranças de pênaltis. Antes do duelo decisivo pela Sul-Americana, o compromisso da equipe será contra o Vitória, no domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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