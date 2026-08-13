Glauber projeta boa temporada do Al-Nasr nos Emirados Árabes Ex-Botafogo, zagueiro completa 200 jogos pelo clube

Revelado nas categorias de base do Botafogo, o zagueiro Glauber inicia sua oitava temporada pelo Al-Nasr, dos Emirados Árabes, motivado após atingir a marca de 200 jogos pelo clube e receber sua primeira convocação para a Seleção do país. Naturalizado em 2026, o defensor acredita que a equipe pode melhorar o desempenho apresentado na última temporada e surpreender nas competições que terá pela frente.

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— Vamos para mais uma temporada e estou confiante de que podemos fazer um bom papel na UAE Pro League. Terminamos na sexta posição em 2025/26, mas agora vamos trabalhar bastante para melhorarmos ainda mais. Fizemos uma boa pré-temporada na Áustria e acredito que temos tudo para surpreender. Completei recentemente 200 jogos pelo clube e é sempre um prazer seguir defendendo essa camisa — disse Glauber.

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O zagueiro foi vendido pelo Botafogo ao Al-Nasr em 2019, antes de fazer sua estreia profissional pelo clube carioca. Após ficar no banco de reservas em algumas oportunidades, Glauber disputou seu primeiro jogo como profissional já com a camisa da equipe dos Emirados Árabes.

Glauber inicia sua oitava temporada pelo Al-Nasr (Foto: Divulgação)

Glauber celebra convocação para a Seleção dos Emirados Árabes

Além da marca alcançada pelo Al-Nasr, Glauber teve outro momento importante em 2026. Em março, o zagueiro foi convocado pela primeira vez para defender a Seleção dos Emirados Árabes, após conseguir a naturalização pelo país. O jogador participou de dois amistosos pela equipe nacional.

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— Foi uma sensação muito boa, já que vivo há tantos anos aqui nos Emirados Árabes. Já conheço bem a cultura e tudo que o país tem de melhor. Me senti muito honrado com a possibilidade e vou seguir trabalhando cada vez mais para ter novas oportunidades daqui para frente — concluiu Glauber.

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