Atacante monitorado pelo Flamengo é anunciado em clube espanhol Jogador era bem avaliado pelo scout do clube carioca

O Elche, da Espanha, anunciou nesta quinta-feira (13) a contratação do jovem atacante argentino Tiziano Perrotta. O jogador de 19 anos era um dos nomes monitorados pelo departamento de scout do Flamengo, que via no atleta uma oportunidade de investimento no mercado sul-americano. A transferência para o futebol europeu foi fechada após o clube espanhol realizar o pagamento da multa rescisória do jogador junto ao Banfield.

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Ex-alvo do Flamengo, atacante será emprestado

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Tiziano Perrotta llega desde el Elche Club de Fútbol a préstamo por 1 año.



¡Éxitos! 💚 pic.twitter.com/PAXDZSNU9i — Defensa y Justicia (@ClubDefensayJus) August 13, 2026

Perrotta assinou um contrato definitivo com o Elche com validade até junho de 2032, e se tornou o quarto reforço da equipe nesta janela de transferências de verão. No entanto, o atacante não deve integrar o elenco espanhol de imediato. O plano para o atleta envolve seu retorno à Argentina para atuar por empréstimo no Defensa y Justicia durante esta temporada.

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O empréstimo possui uma cláusula que permite ao Elche acionar a opção de fim do acordo para ter o jogador de volta já na próxima janela de transferências de inverno caso desejem.

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Atacante despertou interesse do Flamengo após bom desempenho no Banfield

Tiziano Perrota, atacante ex-alvo do Flamengo. (Foto: Divulgação / Elche)

O atacante despertou o interesse do Flamengo devido ao bom desempenho técnico apresentado no Banfield e margem de evolução. Perrotta é descrito como um atacante de muita mobilidade e habilidade no "um contra um", capaz de assumir responsabilidades com a posse de bola. Embora atue preferencialmente como centroavante, é versátil para jogar como ponta-esquerda e era vista como um uma boa opção para o setor ofensivo.

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O jovem se tornou titular absoluto no Banfield, clube onde foi formado. Em 2026, ele se tornou o principal artilheiro da equipe argentina na competição nacional, chegando a seis gols marcados. Um dos momentos de maior destaque ocorreu em julho, quando balançou as redes duas vezes na vitória por 3 a 2 sobre o Sarmiento.

Apesar do acompanhamento e da boa avaliação do clube carioca, o Flamengo optou por não se movimentar pelo atacante e não chegou a formalizar uma proposta oficial antes da investida decisiva dos espanhóis.

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