Atlético acerta a contratação de Fred, diz jornalista: veja detalhes Jogador assinará contrato de três anos e meio com o Galo

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Atlético acertou nesta quinta-feira (13) a contratação do volante Fred. O jogador rescindiu o contrato com o Fenerbahçe, da Turquia, e encaminhou o acerto com o Galo.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Atlético acertou nesta quinta-feira (13) a contratação do volante Fred. O jogador rescindiu o contrato com o Fenerbahçe, da Turquia, e encaminhou o acerto com o Galo.

De acordo com Romano, Fred assinará contrato de três anos e meio com o Atlético, com vínculo válido até o fim de 2029.

Para concluir a negociação, o clube mineiro pagará uma compensação financeira ao Fenerbahçe pela rescisão do contrato do jogador. O valor será de 2 milhões de euros pela taxa de transferência, cerca de R$ 12 milhões, além de outros 500 mil euros em bônus, aproximadamente R$ 3 milhões.

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Fred, sonho antigo do Atlético

As negociações entre Fred e Atlético se arrastaram por meses. O interesse no volante já havia sido revelado em diversas oportunidades por Paulo Bracks, vice-presidente de futebol do clube. Segundo o dirigente, o jogador era um sonho antigo do Galo.

De acordo com a apuração do Lance!, nas últimas semanas o acordo entre Fred e Atlético estava próximo de ser concretizado e dependia apenas de questões relacionadas à rescisão do atleta com o clube turco.

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Carreira de Fred

Fred iniciou sua trajetória nas categorias de base do Atlético-MG e do Internacional. Natural de Belo Horizonte, o volante sempre deixou claro o carinho pelo Galo, clube que considera do coração. Foi no Inter que fez sua estreia como profissional, em 2012.

Após uma temporada e meia no futebol gaúcho, Fred chamou a atenção do Shakhtar Donetsk, que o contratou em 2013 por cerca de 15 milhões de euros. No clube ucraniano, permaneceu até 2018, quando deu um importante passo na carreira ao se transferir para o Manchester United.

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Foi nos Red Devils que Fred se destacou. Em cinco temporadas no futebol inglês, Fred se consolidou em alto nível e integrou a Seleção Brasileira nas Copas do Mundo de 2018, na Rússia, e de 2022, no Catar.

Em 2023, o volante deixou a Inglaterra e acertou sua transferência para o Fenerbahçe, da Turquia. No clube turco, Fred permaneceu por pouco mais de três temporadas.

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Fred volante (reprodução)

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