Barcelona acerta venda de herói da Copa do Mundo para o PSG
Clube catalão recupera parte do valor investido em 2022
O Barcelona acertou a venda do atacante Ferran Torres, herói da Espanha na Copa do Mundo de 2026, para o PSG. Segundo o "Mundo Deportivo", o clube catalão receberá aproximadamente 50 milhões de euros (R$ 298 milhões) fixos pela transferência do jogador.
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Nos próximos dias, Ferran Torres deve ser anunciado como novo reforço do PSG, com quem tem um acordo por cinco temporadas. O atleta tinha a reapresentação com o Barcelona marcada para quarta-feira (12), mas o atleta pediu permissão para não voltar ao clube em meio as negociações.
Com o acordo verbal entre Barcelona e PSG, os clubes irão trocar documentos nas próximas horas para formalizar a operação. Ferran Torres também deverá passar pelos exames médicos no clube francês antes de assinar seu contrato e concluir a transferência.
Com essa venda para o PSG, o Barcelona recupera boa parte do dinheiro investido na contratação de Ferran Torres, em 2022. Na época, o clube catalão pagou 55 milhões de euros (R$ 328 milhões, na cotação atual) fixos, enquanto outros 10 milhões de euros (R$ 59 milhões, na cotação atual) eram ligados a bônus, para o Manchester City.
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