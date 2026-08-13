Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Barcelona acerta venda de herói da Copa do Mundo para o PSG

Clube catalão recupera parte do valor investido em 2022

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 16:21
Favorite o Lance! no Google
Espanhol Ferran Torres chuta a bola na partida contra o Uruguai na Copa do Mundo
Ferran Torres em ação na partida entre Espanha e Uruguai na Copa do Mundo (Foto: Carl De Souza/AFP)

O Barcelona acertou a venda do atacante Ferran Torres, herói da Espanha na Copa do Mundo de 2026, para o PSG. Segundo o "Mundo Deportivo", o clube catalão receberá aproximadamente 50 milhões de euros (R$ 298 milhões) fixos pela transferência do jogador.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Nos próximos dias, Ferran Torres deve ser anunciado como novo reforço do PSG, com quem tem um acordo por cinco temporadas. O atleta tinha a reapresentação com o Barcelona marcada para quarta-feira (12), mas o atleta pediu permissão para não voltar ao clube em meio as negociações.

continua após a publicidade

Com o acordo verbal entre Barcelona e PSG, os clubes irão trocar documentos nas próximas horas para formalizar a operação. Ferran Torres também deverá passar pelos exames médicos no clube francês antes de assinar seu contrato e concluir a transferência.

Com essa venda para o PSG, o Barcelona recupera boa parte do dinheiro investido na contratação de Ferran Torres, em 2022. Na época, o clube catalão pagou 55 milhões de euros (R$ 328 milhões, na cotação atual) fixos, enquanto outros 10 milhões de euros (R$ 59 milhões, na cotação atual) eram ligados a bônus, para o Manchester City.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina
Ferran Torres comemora o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina (Foto: Franck Fife/AFP)
Tudo sobre
Sugerida para você!
troféu premier league

Futebol Internacional

Campeão da Premier League é colocado à venda após novo rebaixamento

Há 1 minuto
Leandrinho, ex-Vasco, em treino pelo Sharjah, do Emirados Arabes Unidos

Futebol Internacional

Ex-Vasco, Leandrinho mira títulos em 1ª temporada no exterior

Há 2 minutos
Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli brilham na vitória do Arsenal

Futebol Internacional

Sem Lukaku, Napoli define ex-Palmeiras como grande sonho

Há 42 minutos
Jogadores do Manchester City comemoram gol

Futebol Internacional

Clube árabe chega a acordo com City para contratação de meio-campista

Há 51 minutos
Cristiano Ronaldo segurando uma bolsa em publicação no Instagram

Fora de Campo

Novo visual de Cristiano Ronaldo viraliza: 'Não é possível'

Há 1 hora
Jules Koundé - Barcelona x Real Madrid

Futebol Internacional

Alvo de gigantes, Koundé nega saídas e decide ficar no Barcelona

Há 1 hora
Mais LANCE!
Fred no Fenerbahçe (Foto: reprodução)

Atlético acerta a contratação de Fred, diz jornalista: veja detalhes

Savinho em ação no duelo entre Manchester City x Southampton

Tottenham faz oferta astronômica por brasileiro do Manchester City

Gianni Infantino, presidente da Fifa

Sob pressão, Infantino recebe apoio de federações árabes

Pubil beijando a taça da Copa do Mundo conquistada pela Espanha em 2026

Atlético de Madrid nega proposta do Arsenal e crava futuro de joia

O zagueiro brasileiro do Paris Saint-Germain, camisa 5, Marquinhos, comemora com o troféu após a vitória na Supercopa da UEFA entre o Paris Saint-Germain (PSG), campeão da Liga dos Campeões, e o Aston Villa, campeão da Liga Europa, em Salzburgo, Áustria, em 12 de agosto de 2026

Com título pelo PSG, Marquinhos faz história e quebra recorde

Bandeira da Colômbia sobre escombros provocados por terremoto

Conmebol fará doação para auxiliar vítimas do terremoto na Colômbia

Matheus Fortunato em apresentação pelo Portimonense

Clube português acerta contratação de jogador do Carioca A2

Douglas Luiz em ação pela Juventus contra o Nice em amistoso de pré-temporada

Ex-Vasco, Douglas Luiz pode ter encontrado espaço em gigante italiano

Jogadores do Barcelona em treino na pré-temporada

Barcelona busca manter domínio na Espanha e dar salto rumo à Europa

Momento em que Vini Jr acusa Prestianni de ter dito uma injúria racial após tapar a boca com a camisa em Benfica x Real Madrid

La Liga rejeita 'Lei Vini Jr' para inibir racismo na Espanha

Rodri comemora gol do Manchester City em goleada sobre o Exeter City, pela FA Cup

Manchester City recusa segunda oferta do Barcelona por Rodri

Gabriel Martinelli comemora gol pelo Arsenal (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Arsenal recebe proposta de R$ 270 milhões por Gabriel Martinelli

Gabriel Martinelli comemora vitória contra Atlético de Madrid, pela Champions League (Foto: Divulgação / Arsenal)

AO VIVO: Acompanhe a quinta-feira (13) do mercado da bola internacional