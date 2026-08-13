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Tottenham faz oferta astronômica por brasileiro do Manchester City

Tottenham faz oferta de R$ 597 mi por Savinho, e brasileiro força saída do City

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 14:55
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Savinho em ação no duelo entre Manchester City x Southampton
Em busca de mais minutos na Premier League, Savinho decidiu deixar o Manchester City após proposta bilionária do Tottenham (Foto: Adrian Dennis / AFP)

O mercado da Premier League esquentou com uma investida bilionária de Londres. O Tottenham formalizou uma proposta de 85 milhões de libras (aproximadamente R$ 597 milhões) para tirar o atacante brasileiro Savinho do Manchester City. Decidido a mudar de ares para ter mais minutos em campo, o jogador de 22 anos adotou uma postura firme e ficou fora da atividade comandada pelo técnico Enzo Maresca nesta quinta-feira (13).

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Savinho em ação pelo Manchester City
Savinho ficou fora dos treinos sob comando de Enzo Maresca para acelerar sua transferência para o clube londrino (Foto: Reprodução / X)

A investida dos Spurs atinge exatamente a pedida inicial do clube de Manchester para negociar o atleta. O interesse da equipe londrina é antigo e ganhou ainda mais força com a chegada do técnico Roberto De Zerbi, que aprovou o nome do brasileiro para o setor ofensivo. No ano anterior, Pep Guardiola havia vetado a saída do ponta diante de uma oferta de 60 milhões de libras, garantindo uma renovação contratual até 2031. Agora, contudo, o cenário mudou com o desejo do jogador em buscar protagonismo.

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Em duas temporadas pelo Manchester City, Savinho soma 84 partidas, sete gols, 13 assistências e três títulos conquistados. Apesar do retrospecto vitorioso e dos elogios recebidos de Enzo Maresca durante a pré-temporada, a falta de sequência entre os titulares, iniciou apenas 14 dos 36 jogos na última temporada, pesou decisivamente na escolha do atleta. A pouca minutagem também refletiu em sua trajetória na Seleção Brasileira, onde perdeu espaço com Carlo Ancelotti após ser titular na última Copa América.

De olho na retomada de seu espaço na Seleção visando aos próximos compromissos internacionais, o atacante entende que a ida ao Tottenham garantirá a frequência de jogo necessária mantendo-se na elite do futebol inglês. Com a proposta formalizada de R$ 597 milhões e a ausência do jogador nos treinos, resta ao City dar a resposta final. A expectativa de todas as partes envolvidas é de que o impasse seja resolvido antes do fechamento da janela de transferências, no dia 1º de setembro.

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