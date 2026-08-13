Alvo de gigantes, Koundé nega saídas e decide ficar no Barcelona Desejado por gigantes europeus, Koundé decide continuar no Barcelona

Mesmo despertando o interesse de grandes potências do futebol internacional, o defensor Jules Koundé não tem intenção de deixar o Barcelona. Na mira de clubes como Bayern de Munique, PSG, Arsenal e Tottenham — este último especulado na imprensa inglesa como disposto a desembolsar € 65 milhões —, o jogador de 27 anos permanece irredutível quanto ao seu futuro e deseja dar sequência ao seu trabalho sob o comando do técnico Hansi Flick.

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A diretoria e a comissão técnica do Barcelona contam com a permanência do defensor até 2030, respaldados pela decisão do atleta (Foto: Divulgação)

Com contrato assinado até 2030 após renovação recente, Koundé já teve sua postura confirmada à diretoria catalã por meio de seu agente. Apesar de cientes de que o cenário do mercado da bola pode mudar rapidamente até o fim da janela, o diretor esportivo Deco e o treinador Hansi Flick contam com a permanência do atleta. Tanto a comissão técnica quanto a alta cúpula do Barça consideram a posição do jogador firme, afastando a possibilidade de uma transferência, a menos que surja uma proposta extraordinária fora dos padrões.

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Além do papel de liderança e da titularidade absoluta na equipe blaugrana, Koundé vive a expectativa de atingir uma marca histórica com a camisa do clube. Com 188 partidas disputadas desde sua chegada em 2022, vindo do Sevilla, o defensor está a apenas cinco jogos de igualar o ex-lateral Éric Abidal (193 jogos) como o futebolista francês com mais exibições na história do Barcelona.

No caminho até o topo da lista de atletas franceses no Camp Nou, Koundé já ultrapassou nomes como Ousmane Dembélé (185 jogos), Clément Lenglet (160) e Samuel Umtiti (134). Atingir esse topo histórico é um dos grandes combustíveis para o defensor seguir no projeto do futebol espanhol.

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