Atlético de Madrid nega proposta do Arsenal e crava futuro de joia Rejeitado pelo Atlético, Arsenal tentou a contratação do zagueiro Marc Pubill

Uma das principais revelações da última temporada do futebol internacional, o defensor Marc Pubill entrou no radar de gigantes do continente europeu. Após se firmar na defesa do Atlético de Madrid e conquistar o título da Copa do Mundo com a seleção espanhola sob o comando de Luis de la Fuente, o atleta virou alvo de uma investida do Arsenal. Contudo, a diretoria do clube espanhol adotou postura irredutível e declarou o jogador intransferível, respaldada por uma cláusula de rescisão fixada em € 500 milhões.

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Destaque da temporada e campeão do mundo, Marc Pubill foi declarado intransferível pela diretoria do Atlético de Madrid (Foto: Reprodução / Instagram)

O interesse da equipe inglesa surgiu por pedido direto do técnico Mikel Arteta, que se impressionou com o desempenho de Pubill nos dois confrontos entre as equipes pela semifinal da Champions League. Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, Andrea Berta — diretor esportivo dos Gunners e ex-dirigente do clube de Madri — chegou a realizar contatos para tentar viabilizar a transferência. Apesar da disposição do Arsenal em realizar um alto investimento financeiro, as conversas não avançaram diante da recusa imediata dos espanhóis.

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A trajetória de Pubill no Metropolitano é marcada por uma evolução rápida e surpreendente. Contratado originalmente como lateral-direito vindo do Almería, o atleta esperou sua oportunidade, trabalhou a adaptação tática junto à comissão técnica e consolidou-se como um dos zagueiros mais promissores do futebol europeu. Identificado com o projeto do clube e respaldado pelo carinho da torcida, o jogador também não demonstrou intenção de deixar a capital espanhola neste momento.

Para reafirmar o status do defensor como pilar do projeto esportivo de presente e futuro, o Atlético de Madrid já iniciou tratativas para reajustar o contrato do atleta assinado na última janela de transferências. O objetivo da diretoria colchonera é oferecer uma melhoria salarial substancial que reflita o novo patamar do jogador após as atuações na Champions League e o título mundial com a Espanha, afastando de vez o assédio do mercado.

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