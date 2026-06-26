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Real Madrid e Como chegam a acordo por Nico Paz, jogador da seleção da Argentina

Jogador tinha o desejo de seguir no clube italiano

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 12:20
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Nico Paz treinado pela seleção da Argentina
Nico Paz treinado pela seleção da Argentina (Foto: Juan Mabromata/AFP)

A negociação entre Real Madrid e Como pelo futuro de Nico Paz teve um desfecho nesta sexta-feira (26). Segundo o jornal espanhol "Diario AS", o meia argentino permanecerá no clube italiano após um acordo de 60 milhões de euros que permite aos espanhóis seguir com o controle sobre uma futura volta do jogador ao Santiago Bernabéu.

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    A negociação representa uma mudança de estratégia do clube espanhol. Embora tivesse a possibilidade de exercer a cláusula de recompra prevista no contrato de venda ao Como, o Real Madrid optou por um novo modelo de acordo após entender que o melhor caminho para o desenvolvimento do jogador seria mais uma temporada na Itália. A decisão também atende ao desejo de Nico Paz, que pretendia permanecer no futebol italiano.

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    Como mantém Nico Paz, mas Real Madrid preserva controle

    Segundo o AS, o Real Madrid negociava inicialmente o retorno do argentino ao elenco. Com o avanço das conversas, porém, a diretoria passou a trabalhar em uma alternativa que garantisse o desenvolvimento do jogador sem abrir mão de um possível retorno no futuro.

    Pelo novo acordo, o Como compra a parte dos direitos econômicos que ainda pertencia ao clube espanhol por 60 milhões de euros. Em contrapartida, o Real Madrid assegura uma cláusula de recompra estimada em cerca de 80 milhões de euros para a próxima temporada, além de manter prioridade caso outro clube apresente uma proposta pelo meia.

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    A operação permite que o Como mantenha um dos principais nomes do elenco, enquanto o Real Madrid continua com mecanismos para controlar o futuro esportivo do jogador.

    De acordo com o AS, a diretoria merengue considera Nico Paz um ativo importante para o projeto a médio prazo e entende que uma nova temporada como protagonista na Serie A pode acelerar sua evolução antes de um eventual retorno à Espanha.

    Desejo do jogador pesou na negociação

    A permanência de Nico Paz também foi influenciada pela vontade do próprio atleta. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Fabrizio Romano e pelo jornal "Marca", o meia acredita que encontrou no Como o ambiente ideal para seguir atuando com regularidade e assumir protagonismo.

    Desde que deixou o Real Madrid, o argentino ganhou espaço na equipe comandada por Cesc Fàbregas e se consolidou como uma das referências técnicas do clube italiano. O bom desempenho despertou interesse de outras equipes do futebol europeu, incluindo a Inter de Milão, mas o Como decidiu priorizar a permanência do jogador.

    O projeto esportivo apresentado pelo clube italiano e a continuidade do trabalho de Fàbregas foram fatores considerados importantes pelo atleta durante as conversas.

    Nico Paz comemorando gol marcado pelo Como FC, da Itália
    Nico Paz em ação pelo Como FC, da Itália (Foto: Reprodução/Instagram)

    Enquanto isso, o Real Madrid evitou trazer Nico Paz de volta em um momento em que a concorrência por espaço no elenco principal poderia reduzir sua sequência de jogos. A avaliação interna, segundo os jornais espanhóis, foi de que permanecer como titular absoluto na Itália representa uma etapa importante antes de um eventual retorno ao Santiago Bernabéu.

    A negociação, no entanto, ainda preserva o direito de preferência do Real Madrid em futuras transferências. Caso a cláusula de recompra não seja utilizada, o clube espanhol continuará podendo igualar qualquer proposta aceita pelo Como em uma venda futura do argentino.

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