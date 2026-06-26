Real Madrid e Como chegam a acordo por Nico Paz, jogador da seleção da Argentina Jogador tinha o desejo de seguir no clube italiano

A negociação entre Real Madrid e Como pelo futuro de Nico Paz teve um desfecho nesta sexta-feira (26). Segundo o jornal espanhol "Diario AS", o meia argentino permanecerá no clube italiano após um acordo de 60 milhões de euros que permite aos espanhóis seguir com o controle sobre uma futura volta do jogador ao Santiago Bernabéu.

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A negociação representa uma mudança de estratégia do clube espanhol. Embora tivesse a possibilidade de exercer a cláusula de recompra prevista no contrato de venda ao Como, o Real Madrid optou por um novo modelo de acordo após entender que o melhor caminho para o desenvolvimento do jogador seria mais uma temporada na Itália. A decisão também atende ao desejo de Nico Paz, que pretendia permanecer no futebol italiano.

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Como mantém Nico Paz, mas Real Madrid preserva controle

Segundo o AS, o Real Madrid negociava inicialmente o retorno do argentino ao elenco. Com o avanço das conversas, porém, a diretoria passou a trabalhar em uma alternativa que garantisse o desenvolvimento do jogador sem abrir mão de um possível retorno no futuro.

Pelo novo acordo, o Como compra a parte dos direitos econômicos que ainda pertencia ao clube espanhol por 60 milhões de euros. Em contrapartida, o Real Madrid assegura uma cláusula de recompra estimada em cerca de 80 milhões de euros para a próxima temporada, além de manter prioridade caso outro clube apresente uma proposta pelo meia.

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A operação permite que o Como mantenha um dos principais nomes do elenco, enquanto o Real Madrid continua com mecanismos para controlar o futuro esportivo do jogador.

De acordo com o AS, a diretoria merengue considera Nico Paz um ativo importante para o projeto a médio prazo e entende que uma nova temporada como protagonista na Serie A pode acelerar sua evolução antes de um eventual retorno à Espanha.

Desejo do jogador pesou na negociação

A permanência de Nico Paz também foi influenciada pela vontade do próprio atleta. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Fabrizio Romano e pelo jornal "Marca", o meia acredita que encontrou no Como o ambiente ideal para seguir atuando com regularidade e assumir protagonismo.

Desde que deixou o Real Madrid, o argentino ganhou espaço na equipe comandada por Cesc Fàbregas e se consolidou como uma das referências técnicas do clube italiano. O bom desempenho despertou interesse de outras equipes do futebol europeu, incluindo a Inter de Milão, mas o Como decidiu priorizar a permanência do jogador.

O projeto esportivo apresentado pelo clube italiano e a continuidade do trabalho de Fàbregas foram fatores considerados importantes pelo atleta durante as conversas.

Nico Paz em ação pelo Como FC, da Itália (Foto: Reprodução/Instagram)

Enquanto isso, o Real Madrid evitou trazer Nico Paz de volta em um momento em que a concorrência por espaço no elenco principal poderia reduzir sua sequência de jogos. A avaliação interna, segundo os jornais espanhóis, foi de que permanecer como titular absoluto na Itália representa uma etapa importante antes de um eventual retorno ao Santiago Bernabéu.

A negociação, no entanto, ainda preserva o direito de preferência do Real Madrid em futuras transferências. Caso a cláusula de recompra não seja utilizada, o clube espanhol continuará podendo igualar qualquer proposta aceita pelo Como em uma venda futura do argentino.

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