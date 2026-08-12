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PSG contrata goleiro do Japão na Copa como estratégia comercial, diz jornal

Saída de Kang-in Lee fez o PSG buscar a contratação de Suzuki

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 15:04
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O goleiro Zion Suzuki, de camisa vermelha com mangas longas, acena para os torcedores presentes em Japão x Suécia após o jogo da Copa do Mundo
Zion Suzuki foi um dos destaques do Japão na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: MOLLY DARLINGTON / GETTY IMAGES)

O Paris Saint-Germain contratou o goleiro Zion Suzuki junto ao Parma em um negócio de 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 210 milhões). Trata-se do terceiro jogador da posição adquirido pelo clube nas últimas três temporadas.

O goleiro Zion Suzuki, de camisa vermelha com mangas longas, faz uma defesa no jogo entre Japão e Suécia pela Copa do Mundo
Zion Suzuki fez 12 defesas nos jogos da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: PAUL ELLIS / AFP)

Conforme relatado pelo jornal As, o atleta japonês firmará contrato por cinco anos com a equipe francesa, com a possibilidade de ser emprestado à Juventus para a próxima jornada, pendente de confirmação oficial. A manobra também possui viés estratégico para ampliar o alcance da marca parisiense no continente asiático.

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A transferência de Kang-in Lee para o Atlético de Madrid retirou do elenco uma peça central na estratégia de expansão comercial do PSG na Ásia. A diretoria busca suprir esse vácuo com Suzuki, que ganhou projeção após atuar na Copa do Mundo. Nascido nos Estados Unidos e amplamente popular no Japão, o arqueiro se encaixa no plano do clube de manter relevância no mercado oriental.

Aos 24 anos, Suzuki chega a Paris após defender a seleção japonesa no último Mundial e cumprir duas temporadas pelo Parma. Sem espaço imediato para disputar a titularidade com Chevalier e Safonov no time comandado por Luis Enrique, o planejamento prevê que o goleiro siga em desenvolvimento até integrar em definitivo o elenco no Parc des Princes em um ano.

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Tratativas com a Juventus e opções no mercado

As diretorias de Paris e Juventus mantêm contatos frequentes desde as conversas recentes pela venda de Kolo Muani. O plano do PSG envolve repassar o japonês por empréstimo à equipe de Turim ou, como alternativa, mantê-lo no Parma caso os italianos declinem da oferta de empréstimo.

De acordo com o jornal Gazzetta dello Sport, executivos da Juventus agendaram uma reunião para esta quarta-feira (12) com o representante de Zion Suzuki. Depois de dois meses de especulações e tratativas frustradas por nomes como Alisson, do Liverpool, e "Dibu" Martínez, do Aston Villa, o clube de Turim busca acelerar a definição do novo 'camisa 1'. O CEO Giovanni Carnevali e o dirigente Ricky Massara pretendem fechar a operação até o final da semana, antes do último amistoso de pré-temporada contra o Next Gen, marcado para segunda-feira (17), no Allianz Stadium.

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