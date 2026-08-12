PSG contrata goleiro do Japão na Copa como estratégia comercial, diz jornal
Saída de Kang-in Lee fez o PSG buscar a contratação de Suzuki
O Paris Saint-Germain contratou o goleiro Zion Suzuki junto ao Parma em um negócio de 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 210 milhões). Trata-se do terceiro jogador da posição adquirido pelo clube nas últimas três temporadas.
Internacional anuncia Renata Armiliato como nova gerente de futebol feminino
Conforme relatado pelo jornal As, o atleta japonês firmará contrato por cinco anos com a equipe francesa, com a possibilidade de ser emprestado à Juventus para a próxima jornada, pendente de confirmação oficial. A manobra também possui viés estratégico para ampliar o alcance da marca parisiense no continente asiático.
A transferência de Kang-in Lee para o Atlético de Madrid retirou do elenco uma peça central na estratégia de expansão comercial do PSG na Ásia. A diretoria busca suprir esse vácuo com Suzuki, que ganhou projeção após atuar na Copa do Mundo. Nascido nos Estados Unidos e amplamente popular no Japão, o arqueiro se encaixa no plano do clube de manter relevância no mercado oriental.
Aos 24 anos, Suzuki chega a Paris após defender a seleção japonesa no último Mundial e cumprir duas temporadas pelo Parma. Sem espaço imediato para disputar a titularidade com Chevalier e Safonov no time comandado por Luis Enrique, o planejamento prevê que o goleiro siga em desenvolvimento até integrar em definitivo o elenco no Parc des Princes em um ano.
Tratativas com a Juventus e opções no mercado
As diretorias de Paris e Juventus mantêm contatos frequentes desde as conversas recentes pela venda de Kolo Muani. O plano do PSG envolve repassar o japonês por empréstimo à equipe de Turim ou, como alternativa, mantê-lo no Parma caso os italianos declinem da oferta de empréstimo.
De acordo com o jornal Gazzetta dello Sport, executivos da Juventus agendaram uma reunião para esta quarta-feira (12) com o representante de Zion Suzuki. Depois de dois meses de especulações e tratativas frustradas por nomes como Alisson, do Liverpool, e "Dibu" Martínez, do Aston Villa, o clube de Turim busca acelerar a definição do novo 'camisa 1'. O CEO Giovanni Carnevali e o dirigente Ricky Massara pretendem fechar a operação até o final da semana, antes do último amistoso de pré-temporada contra o Next Gen, marcado para segunda-feira (17), no Allianz Stadium.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Futebol Internacional
Barcelona corre contra o tempo para fechar compra de RodriHá 1 minuto
Futebol Internacional
PSG x Aston Villa: empate leva a Supercopa para a prorrogação?Há 10 minutos
Futebol Internacional
Chelsea e Manchester United miram joia do ArsenalHá 11 minutos
Futebol Internacional
Real Madrid muda de rumo com Mourinho e mira a volta ao topo da EuropaHá 1 hora
Futebol Internacional
Zero pontos, zero gols: a crise que Almada tentará solucionar no River PlateHá 2 horas
Fora de Campo
Torcedores do Flamengo reagem à fala de Almada no River PlateHá 2 horas
Mais LANCE!