Chelsea e Manchester United miram joia do Arsenal Chelsea e Manchester United buscam acerto, mas promessa prefere o Arsenal

O mercado da bola esquentou nos bastidores de Londres com o forte assédio de Chelsea e Manchester United pela contratação da promessa Myles Lewis-Skelly, de 19 anos. O meio-campista do Arsenal é alvo de cobiça direta de dois dos maiores rivais dos Gunners na Premier League. No entanto, o jovem atleta não considera uma transferência e mantém o foco totalmente voltado para garantir seu espaço no time titular comandado por Mikel Arteta.

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Alvo de Chelsea e Manchester United, o jovem Myles Lewis-Skelly prioriza seguir no Arsenal (Foto: Reprodução / Arsenal)

O Chelsea intensificou suas movimentações e realizou uma nova sondagem sobre a disponibilidade de Lewis-Skelly. O interesse dos Blues é antigo — o clube de Stamford Bridge já havia tentado a contratação do jogador na janela de transferências de janeiro e voltou à carga após a recente chegada do volante Bruno Guimarães ao elenco do Arsenal. Da mesma forma, o Manchester United é um admirador de longa data da versatilidade do atleta, avaliando internamente sua contratação tanto para o setor de meio-campo quanto para a lateral-esquerda antes do fechamento do mercado.

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Apesar da forte pressão de Chelsea e Manchester United, a diretoria do Arsenal adota postura irredutível. O clube do norte de Londres não tem qualquer intenção de negociar sua joia com concorrentes diretos pelas primeiras colocações da liga e assegura que Lewis-Skelly não está à venda. Embora reconheça a necessidade de realizar vendas para equilibrar as finanças nesta janela — na qual atletas formados na base representam lucro financeiro puro —, a comissão técnica trata a permanência do meio-campista como prioridade esportiva.

No Arsenal desde os oito anos de idade e com contrato de longa duração assinado até 2025, Lewis-Skelly acumula 75 partidas na equipe principal. Peça relevante no título inglês da última temporada e titular na decisão da Champions League contra o PSG, o jovem atuou com frequência na pré-temporada e reforça seu desejo de construir história no Emirates Stadium, recusando as investidas de Chelsea e United para brigar por vaga na equipe de Arteta.

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