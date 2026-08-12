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PSG x Aston Villa: empate leva a Supercopa para a prorrogação?

Aston Villa entra como azarão e busca voltar a conquistar o título após 44 anos

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 15:45
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PSG levantando a taça da Champions League (lado esquerdo) e o Aston Villa celebrando a conquista da Europa League (lado direito).
PSG levantando a taça da Champions League (lado esquerdo) e o Aston Villa celebrando a conquista da Europa League (lado direito) - (foto: FRANCK FIFE / AFP & Stefano RELLANDINI / AFP)

A decisão da Supercopa da Uefa entre Paris Saint-Germain e Aston Villa não terá prorrogação caso termine empatada no tempo regulamentar. Se a igualdade persistir após os 90 minutos, o campeão do torneio que abre a temporada europeia será definido diretamente na disputa por pênaltis.

A regra vigora desde 2023, quando a Uefa eliminou o tempo extra com o objetivo de reduzir o desgaste físico dos atletas. Como a competição é realizada no início do calendário europeu, os jogadores ainda estão em processo de retomada do ritmo e da condição física ideal.

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O duelo em jogo único reúne os vencedores das duas principais competições continentais da temporada anterior. Na última edição, o PSG sagrou-se campeão da Liga dos Campeões ao superar o Arsenal, enquanto o Aston Villa conquistou a Liga Europa ao golear o Freiburg, da Alemanha.

Nesta quarta-feira (12), às 16h (de Brasília), franceses e ingleses entram em campo pela decisão na Red Bull Arena, em Salzburgo, na Áustria.

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Jogadores do PSG celebram conquista da Champions League sobre o Arsenal. (Crédito: FRANCK FIFE / AFP)
Jogadores do PSG celebram conquista da Champions League sobre o Arsenal. (Crédito: FRANCK FIFE / AFP)

PSG defende o título contra jejum de 44 anos do Aston Villa


O time parisiense entra em campo como o atual campeão do torneio. Na edição passada, a equipe conquistou o título inédito ao bater o Tottenham nos pênaltis por 4 a 3. Naquela ocasião, o time inglês chegou a abrir 2 a 0 no placar, mas os franceses buscaram o empate e garantiram a taça.

Do outro lado, o Aston Villa tenta reencontrar o caminho do título da Supercopa após 44 anos. A primeira e única conquista do clube inglês ocorreu em 1982, quando, na condição de campeão da Taça dos Clubes Campeões (atual Liga dos Campeões), superou o Barcelona pelo placar agregado de 3 a 1.

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