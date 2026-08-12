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Barcelona corre contra o tempo para fechar compra de Rodri

: Negócio por Rodri esbarra em valores, e Barça tenta evitar retorno ao City

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 15:55
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Rodri e Vini Jr em ação no duelo entre Real Madrid x Manchester City (Foto: Reprodução/X)
O Barcelona tenta ajustar valores com o Manchester City para fechar a compra de Rodri entre € 60 mi e € 65 mi (Foto: Reprodução/X)

O Barcelona vive horas decisivas no mercado da bola para selar a contratação do meio-campista Rodri, do Manchester City. Embora a diretoria catalã já tenha acertado os termos pessoais com o jogador de 30 anos e demonstre convicção de que ele vestirá a camisa blaugrana na temporada 2026/27, divergências financeiras entre os dois clubes arrastaram as conversas e ameaçam o prazo inicial estabelecido pelos espanhóis para esta semana.

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Rodri segura o troféu da Copa do Mundo após a vitória da Espanha sobre a Argentina na final
Com contrato até 2027, Rodri é alvo do Barcelona, mas divergência nos valores adia o desfecho da negociação (Foto: Buda Mendes / Getty Images / AFP)

A divergência entre as partes gira em torno da avaliação do atleta, que tem mais um ano de contrato com a equipe inglesa. O Barcelona apresentou uma oferta inicial de € 50 milhões, prontamente recusada pelos britânicos, que fixaram a pedida em cerca de € 70 milhões. Apesar do impasse, o canal de comunicação entre os clubes é positivo, e ambas as diretorias trabalham para encontrar um ponto de equilíbrio entre € 60 milhões e € 65 milhões, incluindo bônus por metas atingidas.

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A principal urgência do clube espanhol é concluir os trâmites nas próximas 48 horas para impedir que o volante precise viajar à Inglaterra e se reapresente aos treinos da pré-temporada sob o comando de Enzo Maresca nesta sexta-feira. O próprio técnico do City afirmou publicamente em coletiva recente que conta com o jogador em Manchester caso a operação não seja finalizada a tempo. Embora a diretoria culé reconheça que o cronograma ficou apertado, não se descarta um desfecho rápido que libere o espanhol dos trabalhos em solo britânico.

No meio-campo do Manchester City desde 2019, Rodri acompanha de perto a evolução das tratativas e está ciente da possibilidade de ter que se apresentar temporariamente ao clube atual. Caso os valores sejam ajustados nas próximas horas, a expectativa nos bastidores do Camp Nou é de que a transferência seja sacramentada ainda durante este ciclo do mercado, sem colocar em risco a chegada do volante para o elenco de 2026/27.

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