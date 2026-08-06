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Nikão completa 600 jogos na carreira e celebra marca histórica

Meio-campista foi homenageado pelo Guangdong GZ-Power e comemorou o feito

PorRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 16:39
Atualizado há 1 hora
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Nikão em ação pelo Guangdong GZ-Power (Foto: Divulgação)
Nikão em ação pelo Guangdong GZ-Power (Foto: Divulgação)

Nikão atingiu mais um marco importante na carreira. Aos 34 anos, o meio-campista completou 600 partidas como jogador profissional e recebeu uma homenagem do Guangdong GZ-Power antes do compromisso mais recente da equipe pela China League One.

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Nas redes sociais, o ex-jogador do Athletico Paranaense comemorou a marca e relembrou os desafios vividos ao longo da trajetória no futebol.

— Para muitos, é apenas um número. Para mim, são 600 histórias, 600 batalhas e milhares de momentos que marcaram a minha vida. O futebol me ensinou que as lágrimas e os sorrisos fazem parte do mesmo caminho. Ensinou-me a vencer sem arrogância, a perder sem desistir e a continuar quando as forças pareciam ter acabado — disse Nikão.

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Nikão vive grande fase no futebol chinês

A marca de 600 jogos chega em um momento positivo da carreira do brasileiro. Desde que chegou ao Guangdong GZ-Power, Nikão se consolidou como um dos principais jogadores da equipe, que ocupa a liderança da China League One nesta temporada.

Além de celebrar o feito, o meio-campista também agradeceu o apoio recebido ao longo da carreira.

— Houve dias de glória e dias de silêncio. Dias em que fui aplaudido e dias em que fui questionado. Mas, em todos eles, Deus permaneceu ao meu lado. Nada disso teria sentido sem a minha família, que caminhou comigo em cada desafio, em cada distância e em cada renúncia. Eles foram o meu abrigo quando o estádio se calou e a minha força quando o coração ficou cansado — completou.

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Revelado no futebol brasileiro, Nikão construiu uma trajetória de destaque principalmente com a camisa do Athletico Paranaense, onde se tornou um dos grandes ídolos da história recente do clube graças aos títulos conquistados e ao protagonismo em decisões. Hoje, segue escrevendo novos capítulos da carreira no futebol chinês.

Nikão segurando camisa número 600 em homenagem aos 600 jogos na carreira
Nikão é homenageado por completar 600 jogos na carreira (Foto: Divulgação)

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