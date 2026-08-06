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Vini Jr se pronuncia após renovação com o Real Madrid

Atleta celebra assinatura do novo contrato com os merengues

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 16:26
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Vini Jr comemora gol da vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid, pela La Liga
Vini Jr comemora gol da vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid, pela La Liga (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Com contrato renovado por mais seis anos, Vini Jr se pronunciou nas redes sociais para celebrar o novo vínculo com o Real Madrid. Após uma longa novela, o atacante encerrou a possibilidade de uma saída do clube merengue na janela de transferências para seguir fazendo história com uma das camisas mais pesadas do futebol.

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- Oito anos no Bernabéu são muito curtos. Seis anos mais e para sempre. Obrigado aos torcedores, presidente, Mourinho, Juni, José Ángel, jogadores e todos do clube - disse Vini Jr em suas redes sociais.

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Na quarta-feira (5), Vini Jr teve uma reunião com a alta cúpula do Real Madrid em que foi decidida sua permanência após o clube espanhol se aproximar dos valores pedidos pelo atacante para renovar seu contrato. Os merengues fizeram um grande esforço para manter o camisa sete, que seguirá tendo um papel central na equipe nos próximos anos.

Contratado em 2018 pelo Real Madrid junto ao Flamengo, Vini Jr já conquistou duas Champions League, três Campeonatos Espanhóis, uma Copa do Rei, três Mundiais de Clubes, três Supercopas da Espanha e duas Supercopas da Uefa. Além disso, o atacante foi eleito o melhor jogador da temporada ao receber o prêmio The Best da Fifa, em 2024.

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Vini Jr comemora gol marcado de pênalti pelo Real Madrid sobre a Real Sociedad, pela La Liga
Vini Jr comemora gol marcado de pênalti pelo Real Madrid sobre a Real Sociedad, pela La Liga (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)
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