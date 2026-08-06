Vini Jr se pronuncia após renovação com o Real Madrid
Atleta celebra assinatura do novo contrato com os merengues
Com contrato renovado por mais seis anos, Vini Jr se pronunciou nas redes sociais para celebrar o novo vínculo com o Real Madrid. Após uma longa novela, o atacante encerrou a possibilidade de uma saída do clube merengue na janela de transferências para seguir fazendo história com uma das camisas mais pesadas do futebol.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
- Oito anos no Bernabéu são muito curtos. Seis anos mais e para sempre. Obrigado aos torcedores, presidente, Mourinho, Juni, José Ángel, jogadores e todos do clube - disse Vini Jr em suas redes sociais.
Na quarta-feira (5), Vini Jr teve uma reunião com a alta cúpula do Real Madrid em que foi decidida sua permanência após o clube espanhol se aproximar dos valores pedidos pelo atacante para renovar seu contrato. Os merengues fizeram um grande esforço para manter o camisa sete, que seguirá tendo um papel central na equipe nos próximos anos.
Contratado em 2018 pelo Real Madrid junto ao Flamengo, Vini Jr já conquistou duas Champions League, três Campeonatos Espanhóis, uma Copa do Rei, três Mundiais de Clubes, três Supercopas da Espanha e duas Supercopas da Uefa. Além disso, o atacante foi eleito o melhor jogador da temporada ao receber o prêmio The Best da Fifa, em 2024.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
Futebol Internacional
Mourinho tem papel-chave na renovação de Vini Jr com o Real MadridHá 35 minutos
Futebol Internacional
Jogador do Barcelona cumpre promessa após título da Copa; vejaHá 1 hora
Futebol Internacional
Brasileiro marca, Copenhagen vence e fica perto dos playoffs da ConferenceHá 1 hora
Futebol Internacional
André Clóvis projeta estreia do Académico na elite portuguesaHá 2 horas
Futebol Internacional
Ídolo do Liverpool critica ida de Salah ao Trabzonspor: 'Poderia mais'Há 2 horas
Futebol Internacional
Nikão completa 600 jogos na carreira e celebra marca históricaHá 2 horas
Mais LANCE!