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Messi perde pênalti, e Inter Miami é goleado pelo Nashville na MLS

Argentino deu uma assistência na partida

PorLeonardo DamicoRio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 23:59
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Inter Miami Nashville MLS
Inter Miami perdeu para o Nashville na MLS (Foto: Carly Mackler/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP)

O Inter Miami, de Lionel Messi e do brasileiro Casemiro, foi goleado pelo Nashville por 4 a 1 na MLS, na noite deste sábado (15). A partida contou com um pênalti perdido pelo camisa 10 argentino, que deu uma assistência no jogo.

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Andy Najar abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, e Messi teve a chance de deixar tudo igual. O argentino cobrou um pênalti, mas parou no goleiro adversário. Ainda no primeiro tempo, o camisa 10 deu a assistência para Telasco Segovia.

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No segundo tempo, o Nashville anotou mais três gols, com Sam Surridge e Hany Mukhtar, duas vezes. O último gol da equipe de Messi ainda contou uma falha bizarra do goleiro Rocco Rios Novo. Outros craques como Rodrigo De Paul e Luis Suárez.

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Este foi o segundo jogo de Messi após a perda do pai, na última semana. Com o resultado, o Nashville abriu vantagem sobre o Inter Miami na liderança da MLS. A equipe do Tennessee agora soma 43 pontos, contra 38 do time da Flórida, na segunda posição.

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Messi esteve em Rosario no início da semana para o velório do pai (Foto: Luis Robayo/AFP)

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