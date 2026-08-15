Prorrogação? Pênaltis? O que acontece se a partida da Supercopa da Inglaterra terminar empatada? Arsenal e Manchester City disputam a FA Community Shield neste domingo (16)

Arsenal e Manchester City se enfrentam neste domingo (16), pela Supercopa da Inglaterra, oficialmente chamada de FA Community Shield. A partida reúne o campeão da Premier League 2025/26 e o vencedor da FA Cup da última temporada e será disputada no Principality Stadium, em Cardiff. Uma das dúvidas antes da decisão é o que acontece caso as equipes terminem empatadas após os 90 minutos?

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Tem prorrogação na Supercopa da Inglaterra?

Não. A FA Community Shield não tem prorrogação. De acordo com o regulamento oficial da competição, caso o placar esteja empatado ao fim dos 90 minutos, a decisão vai diretamente para a disputa de pênaltis.

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Assim, Arsenal e Manchester City não disputarão dois tempos adicionais de 15 minutos. O campeão será definido nas penalidades caso nenhum dos dois consiga vencer durante o tempo regulamentar.

Como funciona a disputa de pênaltis?

As equipes começam com cinco cobranças para cada lado, realizadas de forma alternada. Caso uma equipe abra uma vantagem que não possa mais ser alcançada antes do fim das cinco cobranças, a disputa é encerrada.

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Se os dois times continuarem empatados depois das cinco cobranças, os pênaltis seguem em sistema de morte súbita. As equipes continuam alternando as cobranças até que uma delas tenha marcado mais gols após o mesmo número de tentativas.

Jogadores do Crystal Palace erguem o troféu da Supercopa da Inglaterra (Foto: Glyn KIRK/AFP)

Arsenal já venceu o City nos pênaltis na competição

O confronto deste domingo terá um precedente recente. Em 2023, Arsenal e Manchester City também se enfrentaram pela Community Shield. Na ocasião, houve empate por 0 a 0 no tempo regulamentar e os Gunners venceram a disputa de pênaltis.

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Portanto, caso a história se repita em Cardiff, não haverá prorrogação: Arsenal e Manchester City irão direto para os pênaltis para decidir o campeão.

Manchester City x Arsenal pela Supercopa da Inglaterra em 2023 (Foto: Justin Tallis/AFP)

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