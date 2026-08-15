Atuação de Igor Thiago pelo Brentford chama atenção: 'Com tudo' Brasileiro foi destaque de clube inglês

Igor Thiago foi um dos destaques da goleada do Brentford sobre o Frankfurt por 7 a 0, deste sábado (15), em um amistoso de pré-temporada. O brasileiro foi responsável por dois gols e por dar uma assistência na vitória do clube inglês.

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O primeiro gol do atacante aconteceu na reta final do primeiro tempo. O cronômetro marcava 40 minutos, quando Igor Thiago balançou o segundo gol da partida. No segundo tempo, aos 68', ele voltou a marcar para o clube inglês.

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A assistência também aconteceu durante a segunda etapa. Aos 70 minutos, Igor Thiago fez uma bela jogada individual para achar Kevin Schade na área. O alemão, livre, teve tranqulidade para finalizar e marcar.

Nas redes sociais, torcedores brasileiros reagiram a atuação do atacante. O destaque do Brentford foi bastante elogiado. Veja a repercussão abaixo:

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Puskás que pariu



Igor subestimado Thiago faz um golaço no Eintracht Frankfurt pic.twitter.com/EjO0BERNSA — Bagrescore Brazil (@BagrescoreBr) August 15, 2026

A belíssima assistência do Igor Thiago na vitória do Brentford por 7x0 em cima do Frankfurt em um amistoso.



O atacante brasileiro ainda marcou dois gols na partida. pic.twitter.com/ejZ6bS857V — DataFut (@DataFutebol) August 15, 2026

🇧🇷🔥 IGOR THIAGO VOLTOU COM TUDO AO BRENTFORD!



O atacante brasileiro marcou dois gols na goleada por 7 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt, em amistoso de pré-temporada.



📸 Divulgação pic.twitter.com/zN1UCpfEbI — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) August 15, 2026

E na copa do mundo esse Igor Thiago fez nada vai entender https://t.co/h4ApuhcXEH — 𝙺𝚊𝚞𝚊𝚗 𝙽ó𝚋𝚛𝚎𝚐𝚊 ♤ (@KAUANN907) August 15, 2026

Imagina criticar Igor Thiago. https://t.co/VFKkpL9KnZ — Matheus Spadari (@mspadari) August 15, 2026

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O brasileiro Igor Thiago ao lado do alemão Kevin Schade (Foto: Justin Tallis/AFP)

Igor Thiago busca redenção após Copa do Mundo

O atacante começa a pré-temporada europeia com o pé direito. Após uma Copa do Mundo de pouco destaque com a Seleção Brasileira, Igor Thiago busca retornar a boa fase no clube inglês.

Pelo Brentford, na última temporada, o atacante foi um dos destaques da equipe, chegando a disputar a artilharia da Premier League com Haaland, do Manchester City. No Campeonato Inglês, ele disputou 38 jogos, tendo marcado 22 gols.

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