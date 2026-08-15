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Com brilho de ex-Flamengo, time de André Jardine goleia na estreia

Equipe dos Emirados Árabes vira sobre o Khor Fakkan e começa a temporada com vitória

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 16:53
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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André Jardine treinador do Al Ahli
André Jardine técnico do Shabab Al Ahli (Foto: Divulgação)

O Shabab Al Ahli começou a temporada da UAE Pro League com goleada. Na estreia oficial de André Jardine, neste sábado (15), a equipe venceu o Khor Fakkan por 5 a 1, de virada, pela primeira rodada da competição. A partida também foi marcada pela forte presença brasileira no elenco: dos 13 jogadores do país no grupo, oito foram relacionados, sendo seis titulares.

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O Khor Fakkan saiu na frente e conseguiu sustentar a vantagem até os 13 minutos do segundo tempo. A reação começou com Ezatolahi, que empatou após passe de Azmoun, e virou pouco depois em cobrança de pênalti. Com o placar favorável, o Shabab Al Ahli passou a dominar a partida e contou com participação brasileira para construir a goleada.

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Yuri César, formado no Flamengo, marcou o terceiro gol após receber passe de Mateus Henrique, ex-América-MG. Na reta final, Kauan Santos, revelado pelo Palmeiras, saiu do banco e foi decisivo com duas assistências: primeiro para Azmoun e depois para Rikelme, ex-Cuiabá, que completou o placar.

Brasileiros marcam presença no time

Além de Yuri César, Guilherme Bala e Mateusão, ambos ex-Flamengo, começaram entre os titulares. Mateus Henrique e os zagueiros Igor Gomes, ex-Barcelona B e Inter, e Renan, ex-Palmeiras e Bragantino, também iniciaram o confronto. Rikelme e Kauan Santos entraram durante a partida e contribuíram diretamente para a goleada.

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— Foi uma estreia muito positiva, principalmente pela forma como a equipe reagiu depois de sair atrás no placar. Tivemos paciência para buscar o empate e, depois, mostramos muita força para virar e ampliar. Fico feliz pelo resultado, mas principalmente pela atitude dos jogadores e pela forma como o time se manteve competitivo até o fim. Temos muito trabalho pela frente, mas começar a competição com uma vitória como essa nos dá confiança — afirmou André Jardine.

O treinador chegou ao Shabab Al Ahli em junho, depois de três temporadas no América do México. No clube mexicano, Jardine conquistou o tricampeonato mexicano consecutivo e agora inicia um novo desafio nos Emirados Árabes Unidos com uma vitória expressiva logo na primeira rodada.

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Yuri César comemorando com pulo e soco no ar
Yuri César, ex-Flamengo, marca pelo Shabab Al Ahli (Foto: Divulgação)

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