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Com assistência de Gabriel Sara, Galatasaray estreia com empate na Turquia

Meia ex-São Paulo participa do gol nos acréscimos em início da busca pelo quinto título consecutivo

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 16:31
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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Gabriel Sara é um dos destaques do Galatasaray
Gabriel Sara em ação pelo Galatasaray (Foto: Divulgação)

O Galatasaray começou a defesa do título da Super Lig com um empate por 2 a 2 diante do recém-promovido Çorum, nesta sexta-feira (14), em Istambul. Atual tetracampeão nacional, o clube turco busca conquistar o quinto título consecutivo, feito ainda inédito no futebol do país. O brasileiro Gabriel Sara teve participação direta no resultado ao cobrar o escanteio que terminou no gol de empate de Osimhen, já nos acréscimos.

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A estreia também marcou o início de uma temporada que promete aumentar a visibilidade do Campeonato Turco. O mercado de transferências movimentou os principais clubes da competição, que passaram a contar com nomes de peso do futebol europeu. O Trabzonspor contratou Mohamed Salah e está próximo de fechar com Darwin Núñez, enquanto o Fenerbahçe trouxe Romelu Lukaku, Mason Greenwood e Nathan Aké. O Besiktas, por sua vez, acertou com Trossard, Nubel e Vlahovic.

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Galatasaray mantém elenco estrelado

O próprio Galatasaray também reúne estrelas em seu elenco, com Osimhen, Gundogan e Sané ao lado de Gabriel Sara. Até o momento, o único reforço do clube foi o volante Lesley Ugochukwu, emprestado pelo Burnley. Com a concorrência reforçada, a equipe terá pela frente o desafio de manter a hegemonia construída nas últimas temporadas.

— Temos consciência de que será uma temporada muito disputada. Como atuais campeões, seremos naturalmente mais visados pelos nossos adversários. A chegada de grandes nomes aumenta a visibilidade da liga e também deixa o campeonato ainda mais competitivo. Esse foi apenas o começo, temos muito para evoluir ao longo da temporada e quero continuar contribuindo para que, no final, possamos levantar a taça novamente, como vem acontecendo nos últimos anos — afirmou Gabriel Sara.

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Aos 27 anos, o meia vive sua terceira temporada na Turquia e se tornou uma das referências do Galatasaray. Contratado em 2024 por 23 milhões de euros, valor que era recorde do clube na época, Sara conquistou as edições de 2024/25 e 2025/26 da Super Lig, além da Copa da Turquia de 2024/25. O valor de sua contratação posteriormente foi superado pelos 75 milhões de euros pagos pelo clube por Osimhen.

O desempenho no futebol turco também abriu espaço para Gabriel Sara na Seleção Brasileira. Convocado por Carlo Ancelotti para a última Data Fifa antes da Copa do Mundo, o meia fez sua estreia pela equipe nacional na partida contra a França, em março deste ano.

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Gabriel Sara faz movimento de voleio
Gabriel Sara em ação pelo Galatasaray (Foto: Divulgação)

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