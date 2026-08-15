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PSG x Lens: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Supercopa da França

Equipes se enfrentam pela final da Supercopa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 16:17
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PSG x Lens pela Supercopa da França (Arte: Lance!)
PSG x Lens pela Supercopa da França (Arte: Lance!)

O PSG enfrenta o Lens neste domingo (16), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Félix-Bollaert, em Lens, pela decisão da Supercopa da França. A partida terá transmissão ao vivo e gratuita pela CazéTV (YouTube).

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O Lens chega à decisão como campeão da Copa da França pela primeira vez em sua história. A equipe conquistou o título em maio, com vitória por 3 a 1 sobre o Nice, e agora tenta aproveitar o fator casa para começar a temporada com mais um troféu. O time, porém, terá uma mudança importante no comando, já que Dino Toppmöller assumiu o cargo de Pierre Sage durante a pré-temporada.

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Ficha do jogo

PSG-escudo-onde-assistir
PSG
Lens_escudo_onde_assistir
LEN
Final
Supercopa da França
Data e Hora
domingo, 16 de agosto de 2026, às 15h45 (de Brasília)
Local
Estádio Félix-Bollaert, em Lens, França
Árbitro
Jérémie Pignard (FRA)
Assistentes
Hicham Zakrani (FRA) e Gwenaël Pasqualotti (FRA)
Var
Mathieu Vernice (FRA)
Onde assistir
Não definido

O PSG chega como favorito após uma temporada histórica. O clube conquistou a Ligue 1, a Champions League e a própria Supercopa da França na última temporada, além de ter vencido o Aston Villa por 2 a 1 na quarta-feira (12) para levantar também a Supercopa da Europa. A equipe de Luis Enrique busca manter o domínio no torneio nacional, no qual venceu as quatro últimas edições e soma 14 títulos. O retrospecto recente contra o Lens também é favorável: são oito jogos de invencibilidade, com sete vitórias e um empate, incluindo dois triunfos por 2 a 0 na última temporada da Ligue 1.

Tudo sobre PSG x Lens (onde assistir, horário, escalações e arbitragem):

FICHA TÉCNICA

PSG 🆚 Lens
Supercopa da França

📆 Data e horário: domingo, 16 de agosto de 2026, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Félix-Bollaert, em Lens, França
📺 Onde assistir: CazéTV (YouTube)
🕴️ Árbitro: Jérémie Pignard (FRA)
🚩 Assistentes: Hicham Zakrani (FRA) e Gwenaël Pasqualotti (FRA)
📺 VAR: Mathieu Vernice (FRA)

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PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 PSG (Técnico: Luis Enrique)
Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Zaïre-Emery; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.

🔴 Lens (Técnico: Dino Toppmöller)
Risser; Ganiou, Baidoo e Antonio; Aguilar, Cuisance, Bulatovic e Udol; Thauvin, Thorgan Hazard e Edouard (Sima).

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