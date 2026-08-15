PSG x Lens: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Supercopa da França
Equipes se enfrentam pela final da Supercopa
O PSG enfrenta o Lens neste domingo (16), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Félix-Bollaert, em Lens, pela decisão da Supercopa da França. A partida terá transmissão ao vivo e gratuita pela CazéTV (YouTube).
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
O Lens chega à decisão como campeão da Copa da França pela primeira vez em sua história. A equipe conquistou o título em maio, com vitória por 3 a 1 sobre o Nice, e agora tenta aproveitar o fator casa para começar a temporada com mais um troféu. O time, porém, terá uma mudança importante no comando, já que Dino Toppmöller assumiu o cargo de Pierre Sage durante a pré-temporada.
Ficha do jogo
O PSG chega como favorito após uma temporada histórica. O clube conquistou a Ligue 1, a Champions League e a própria Supercopa da França na última temporada, além de ter vencido o Aston Villa por 2 a 1 na quarta-feira (12) para levantar também a Supercopa da Europa. A equipe de Luis Enrique busca manter o domínio no torneio nacional, no qual venceu as quatro últimas edições e soma 14 títulos. O retrospecto recente contra o Lens também é favorável: são oito jogos de invencibilidade, com sete vitórias e um empate, incluindo dois triunfos por 2 a 0 na última temporada da Ligue 1.
Tudo sobre PSG x Lens (onde assistir, horário, escalações e arbitragem):
✅ FICHA TÉCNICA
PSG 🆚 Lens
Supercopa da França
📆 Data e horário: domingo, 16 de agosto de 2026, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Félix-Bollaert, em Lens, França
📺 Onde assistir: CazéTV (YouTube)
🕴️ Árbitro: Jérémie Pignard (FRA)
🚩 Assistentes: Hicham Zakrani (FRA) e Gwenaël Pasqualotti (FRA)
📺 VAR: Mathieu Vernice (FRA)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 PSG (Técnico: Luis Enrique)
Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Zaïre-Emery; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.
🔴 Lens (Técnico: Dino Toppmöller)
Risser; Ganiou, Baidoo e Antonio; Aguilar, Cuisance, Bulatovic e Udol; Thauvin, Thorgan Hazard e Edouard (Sima).
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Onde Assistir
Manchester City x Arsenal: onde assistir, horário e escalações ao jogo Supercopa da InglaterraHá 1 hora
Onde Assistir
Atlético-MG x Grêmio: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo BrasileirãoHá 1 hora
Onde Assistir
Vasco x Santos: onde assistir, horário e escalações pelo BrasileirãoHá 4 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (15/08/2026)Há 10 horas
Onde Assistir
Manchester United x AC Milan: onde assistir ao amistoso internacionalHá 11 horas
Onde Assistir
Fluminense x Palmeiras: onde assistir, horário e escalaçõesHá 23 horas
Mais LANCE!