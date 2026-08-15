PSG x Lens: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Supercopa da França Equipes se enfrentam pela final da Supercopa

O PSG enfrenta o Lens neste domingo (16), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Félix-Bollaert, em Lens, pela decisão da Supercopa da França. A partida terá transmissão ao vivo e gratuita pela CazéTV (YouTube).

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O Lens chega à decisão como campeão da Copa da França pela primeira vez em sua história. A equipe conquistou o título em maio, com vitória por 3 a 1 sobre o Nice, e agora tenta aproveitar o fator casa para começar a temporada com mais um troféu. O time, porém, terá uma mudança importante no comando, já que Dino Toppmöller assumiu o cargo de Pierre Sage durante a pré-temporada.

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Ficha do jogo PSG LEN Final Supercopa da França Data e Hora domingo, 16 de agosto de 2026, às 15h45 (de Brasília) Local Estádio Félix-Bollaert, em Lens, França Árbitro Jérémie Pignard (FRA) Assistentes Hicham Zakrani (FRA) e Gwenaël Pasqualotti (FRA) Var Mathieu Vernice (FRA) Onde assistir Não definido

O PSG chega como favorito após uma temporada histórica. O clube conquistou a Ligue 1, a Champions League e a própria Supercopa da França na última temporada, além de ter vencido o Aston Villa por 2 a 1 na quarta-feira (12) para levantar também a Supercopa da Europa. A equipe de Luis Enrique busca manter o domínio no torneio nacional, no qual venceu as quatro últimas edições e soma 14 títulos. O retrospecto recente contra o Lens também é favorável: são oito jogos de invencibilidade, com sete vitórias e um empate, incluindo dois triunfos por 2 a 0 na última temporada da Ligue 1.

Tudo sobre PSG x Lens (onde assistir, horário, escalações e arbitragem):

✅ FICHA TÉCNICA

PSG 🆚 Lens

Supercopa da França

📆 Data e horário: domingo, 16 de agosto de 2026, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Félix-Bollaert, em Lens, França

📺 Onde assistir: CazéTV (YouTube)

🕴️ Árbitro: Jérémie Pignard (FRA)

🚩 Assistentes: Hicham Zakrani (FRA) e Gwenaël Pasqualotti (FRA)

📺 VAR: Mathieu Vernice (FRA)

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 PSG (Técnico: Luis Enrique)

Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Zaïre-Emery; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.

🔴 Lens (Técnico: Dino Toppmöller)

Risser; Ganiou, Baidoo e Antonio; Aguilar, Cuisance, Bulatovic e Udol; Thauvin, Thorgan Hazard e Edouard (Sima).

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