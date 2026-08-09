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José Mourinho celebra renovação de Vini Jr e avalia Endrick

Brasileiros participaram do amistoso contra o Ferencváros

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
09/08/2026 08:47
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Vini Jr em ação pelo Real Madrid no amistoso contra o Ferencváros
Vini Jr em ação pelo Real Madrid no amistoso contra o Ferencváros (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Técnico do Real Madrid, José Mourinho celebrou a renovação de contrato de Vini Jr com a equipe merengue. Após a vitória por 2 a 1 no amistoso contra o Ferencváros, o treinador português também avaliou a primeira partida do brasileiro visando o início da temporada.

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- A coisa mais importante foi a renovação de Vinicius. Para ele, obviamente, mas é uma alegria para todos nós. Ele e Bernardo (Silva) tiveram poucos treinos. São jogadores que, como aconteceu com os outros há algumas semanas, entram nos jogos já cansados e sentem nas pernas o trabalho que fazemos. Por isso, não esperava que Vini ficasse muito com a bola, corresse 50 metros como faz ou marcasse um gol. É um processo.

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Na sequência, José Mourinho fez uma avaliação das diferenças entre os dois tempos do Real Madrid contra o Ferencváros. Nesse momento, o treinador português citou Endrick e uma mudança feita com o jogador brasileiro após a entrada do centroavante Carlos Espí.

- No primeiro tempo, tivemos uma equipe que vem trabalhando e com quem jogamos algumas partidas anteriormente. Havia mais conexão entre os jogadores que estavam em campo, um bom controle do jogo. No segundo tempo, entraram Vini e Bernardo, que não tiveram minutos, além de poucos treinamentos. Também mudamos Endrick de posição e perdemos a organização da partida.

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Na quarta-feira (12), o Real Madrid de José Mourinho volta a jogar e encara o Deportivo La Coruña no penúltimo jogo da pré-temporada. Titular nos dois últimos jogos, Endrick espera se manter na equipe, enquanto o treinador avaliará Vini Jr para saber se o camisa sete terá condições de iniciar a partida.

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