Como Bruno Guimarães se encaixa no time do Arsenal? Meia é a principal contratação do atual campeão da Premier League na janela

Um dos protagonistas da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Bruno Guimarães foi contratado como reforço do Arsenal. O atleta era tratado como prioridade para elevar o nível do meio de campo da equipe comandada pelo técnico Mikel Arteta.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Bruno Guimarães chega com status de titular para suprir uma carência do Arsenal da temporada passada. O brasileiro jogará ao lado de Declan Rice à frente dos defensores para dar mais qualidade na saída de bola e na construção das jogadas de ataque. A dupla também terá o apoio de Odegaard ou Eze, que possuem características mais ofensivas para formar o trio de meio-campistas.

continua após a publicidade

Na temporada passada, o Arsenal contratou Zubimendi para o setor, mas o espanhol sofreu com uma queda de rendimento e perdeu a titularidade. Na reta final, Mikel Arteta utilizou Lewis-Skelly ao lado de Declan Rice, mas o jovem formado nas categorias de base dos Gunners não é visto como uma peça para ser titular indiscutível, mas sim uma opção.

No Newcastle, Bruno Guimarães cresceu e se tornou um dos melhores meias da Premier League, tendo se tornado uma referência técnica, mas também uma liderança no elenco. Na última edição do Campeonato Inglês, o jogador da Seleção Brasileira marcou nove gols e contribuiu com cinco assistências, o que mostra o poderio ofensivo do meia e como ele pode contribuir com o Arsenal.

continua após a publicidade

Na última temporada, Bruno Guimarães tem a mesma quantidade de gols marcados somando Declan Rice, Zubimendi e Lewis-Skelly na Premier League, e apenas uma assistência de desvantagem em relação ao trio do Arsenal. Por conta desses fatores, Mikel Arteta batalhou tanto pela contratação do jogador que tem condições de agregar ainda mais qualidade a um time que gosta de jogar com a bola nos pés.

Aos 28 anos de idade, Bruno Guimarães vive o auge de sua carreira e elogiou seus companheiros de meio de campo no Arsenal. O setor foi um dos pontos altos da equipe de Mikel Arteta para encerrar o jejum de mais de 20 anos sem conquistar um título de Premier League.

continua após a publicidade

- Na minha opinião, (o meio-campo do Arsenal) é um dos melhores da Europa. Todos são jogadores incríveis. Todas as vezes que joguei contra o Arsenal foi muito difícil. Eles ficam com a bola, defendem como um time só. Acho que essa combinação é o jeito que eu gosto de jogar também, e claro, entrar para o time campeão da liga é sempre uma grande oportunidade.

Apresentado aos torcedores antes do amistoso contra o Borussia Dortmund, Bruno Guimarães ainda não entrou em campo com a camisa dos Gunners. Além do brasileiro, Declan Rice está de férias após chegar até a disputa do 3º lugar da Copa do Mundo, assim como Zubimendi e Mikel Merino, que conquistaram o título com a Espanha.

continua após a publicidade

Na coletiva após o amistoso contra o Borussia Dortmund, Mikel Arteta elogiou a contratação de Bruno Guimarães pelo Arsenal. O comandante foi um dos maiores entusiastas pela chegada do meia brasileiro no elenco dos Gunners visando defender o título da Premier League, mas também fortalecer o plantel na busca pela inédita Champions League.

- Estou muito feliz por ele estar aqui conosco. Nós vemos muito claramente a energia que ele nos traz nos treinos. Nós precisamos de jogadores com essa ambição, desejo e caráter de querer chegar no próximo nível.

continua após a publicidade

Bruno Guimarães faz o sinal da cruz ao entrar no gramado do Emirates Stadium antes de amistoso do Arsenal (Foto: Carlos Jasso/AFP)

Após Bruno Guimarães, Arsenal busca suprir outras carências

Suprida a carência no meio de campo com a chegada de Bruno Guimarães, o Arsenal busca resolver outros problemas no elenco. O clube busca a contratação de um zagueiro em meio a lesão nas costas de Saliba, mas também um ponta esquerda após a saída de Trossard, que estava em fim de contrato, para o Besiktas.

Na defesa, o Arsenal busca Ezri Konsa, que pertence ao Aston Villa e disputou a Copa do Mundo com a Inglaterra. No ataque, os Gunners têm Bradley Barcola em sua lista de opções após Morgan Rogers assinar com o Chelsea e Vini Jr renovar seu vínculo com o Real Madrid.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.