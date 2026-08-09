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Ex-diretor da Itália conta detalhes de negociação com Guardiola

Espanhol era prioridade para assumir a Azzurra antes de Mancini

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
09/08/2026 09:50
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Guardiola lamenta empate do Manchester City com o Nottingham Forest, pela Premier League
Guardiola lamenta empate do Manchester City com o Nottingham Forest, pela Premier League (Foto: Paul Ellis/AFP)

Ex-diretor técnico da Itália, Paolo Maldini revelou detalhes da negociação para Pep Guardiola assumir a seleção tetracampeã mundial. Em entrevista ao "Corriere della Sera", o ex-jogador do Milan contou que o treinador chegou até a pensar em escalações.

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- Com Guardiola, estudamos os elencos desde o Sub-17 até o profissional. Inclusive, começou a anotar as escalações. Guardiola nos disse: "Me dá um euro a menos em relação ao que cobrava o último técnico e estou disposto". Não recusou por dinheiro. Estava cansado depois de 10 anos exaustivos na Premier League.

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Com a recusa de Guardiola, Paolo Maldini e Leonardo priorizaram a contratação de Andrea Pirlo, mas ela foi barrada por uma relação do treinador com uma casa de aposta russa. Diante da negativa da Federação Italiana, os cartolas que haviam sido contratados há poucos dias renunciaram ao cargo.

- Apresentamos nossa demissão, pois não existiam condições de confiança necessárias. Se defender minha função e assumir minhas responsabilidade me faz ser intransigente, então sou intransigente. Ele (Pirlo) estava disposto a romper sua relação com a empresa russa.

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Com as demissões de Maldini e Leonardo e sem a contratação de Guardiola, a Itália optou por apostar em um velho conhecido: Roberto Mancini. Nos bastidores, Claudio Ranieri assume a função de diretor técnico da Azzurra.

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Pep Guardiola acena para torcedores do Manchester City em jogo de despedida contra o Aston Villa, pela Premier League
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