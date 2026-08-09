Ex-diretor da Itália conta detalhes de negociação com Guardiola
Espanhol era prioridade para assumir a Azzurra antes de Mancini
Ex-diretor técnico da Itália, Paolo Maldini revelou detalhes da negociação para Pep Guardiola assumir a seleção tetracampeã mundial. Em entrevista ao "Corriere della Sera", o ex-jogador do Milan contou que o treinador chegou até a pensar em escalações.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
- Com Guardiola, estudamos os elencos desde o Sub-17 até o profissional. Inclusive, começou a anotar as escalações. Guardiola nos disse: "Me dá um euro a menos em relação ao que cobrava o último técnico e estou disposto". Não recusou por dinheiro. Estava cansado depois de 10 anos exaustivos na Premier League.
Com a recusa de Guardiola, Paolo Maldini e Leonardo priorizaram a contratação de Andrea Pirlo, mas ela foi barrada por uma relação do treinador com uma casa de aposta russa. Diante da negativa da Federação Italiana, os cartolas que haviam sido contratados há poucos dias renunciaram ao cargo.
- Apresentamos nossa demissão, pois não existiam condições de confiança necessárias. Se defender minha função e assumir minhas responsabilidade me faz ser intransigente, então sou intransigente. Ele (Pirlo) estava disposto a romper sua relação com a empresa russa.
Com as demissões de Maldini e Leonardo e sem a contratação de Guardiola, a Itália optou por apostar em um velho conhecido: Roberto Mancini. Nos bastidores, Claudio Ranieri assume a função de diretor técnico da Azzurra.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Futebol Internacional
Veja gols em Manchester City x Atlético de Madrid: Marmoush viraHá 33 minutos
Futebol Internacional
Técnico do Barcelona exalta Raphinha em pré-temporadaHá 34 minutos
Futebol Internacional
José Mourinho celebra renovação de Vini Jr e avalia EndrickHá 1 hora
Lance! Negócios
Diamonde entra na lista das dez contratações mais caras, liderada por Neymar; veja rankingHá 3 horas
Lancepédia
A função do quarto árbitro: quando ele surgiu e o que ele realmente faz além de mostrar a placaHá 4 horas
Futebol Internacional
Inter Miami x Monterrey tem homenagem ao pai de Messi; craque não jogaHá 11 horas
Mais LANCE!