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'Pesadelo' do Flamengo é anunciado pelo Club Brugge, da Bélgica

Atacante assina contrato com nova equipe até 2031

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
08/08/2026 14:47
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Jan Virgili é anunciado como novo reforço do Club Brugge, da Bélgica
Jan Virgili é anunciado como novo reforço do Club Brugge, da Bélgica (Foto: Divulgação)

"Pesadelo" do Flamengo no Mundial de Clubes Sub-20 em 2025, Jan Virgili foi anunciado como novo reforço do Club Brugge, da Bélgica. O atacante foi comprado em definitivo do Mallorca e assinou contrato até 2031.

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Em 2025, Jan Virgili disputou a decisão do Mundial de Clubes Sub-20 pelo Barcelona contra o Flamengo, no Maracanã. Na época, o jovem marcou um dos gols do clube catalão no empate por 2 a 2 e converteu sua cobrança de pênaltis no duelo em que o Rubro-Negro acabou ficando com o título.

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Semanas após o jogo contra o Flamengo, Jan Virgili deixou o Barcelona para o Mallorca com o objetivo de jogar na equipe principal, uma vez que os culés queriam que o jogador permanecesse mais uma temporada na base. No clube espanhol, o atacante marcou dois gols e contribuiu com quatro assistências, tendo chamado a atenção do Club Brugge.

Na equipe belga, Jan Virgili chega com status para ser titular e terá a oportunidade de disputar pela primeira vez em sua carreira uma Champions League. O atleta vestirá a camisa 11 do Club Brugge e visa se manter no radar da Espanha para o próximo ciclo de Eurocopa e Copa do Mundo.

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Jan Virgili na Bélgica após ser anunciado pelo Club Brugge
Jan Virgili na Bélgica após ser anunciado pelo Club Brugge (Foto: Divulgação)
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