Técnico do Barcelona exalta Raphinha em pré-temporada
Brasileiro decidiu vitória em amistoso contra clube inglês
Técnico do Barcelona, Hansi-Flick não poupou elogios ao brasileiro Raphinha após os dois amistosos do clube catalão. No duelo contra o Nottingham Forest, os culés venceram por 1 a 0 com gol do jogador da Seleção, o que fez com que o treinador alemão o colocasse no pedestal no nível de importância do time.
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- Raphinha um dos jogadores mais importante para mim. Porque traz muita dinâmica e intensidade à nossa forma de jogar, e é exatamente isso que precisamos dele. É um dos líderes da equipa e preciso que esteja cem por cento comprometido com a equipa e com os nossos objetivos aqui. E é isso que quero ver dele.
No outro amistoso, Raphinha foi preservado, e o Barcelona foi derrotado por 1 a 0 para a Udinese em mais um jogo de preparação para o início da temporada. No entanto, o clube catalão segue bastante desfalcado, uma vez que não conta com Yamal e os jogadores que chegaram até as semifinais da Copa do Mundo.
Atual campeão da La Liga, Barcelona faz sua estreia no Campeonato Espanhol apenas no dia 23 de agosto contra o Elche. E Raphinha segue no elenco de Hansi-Flick após ter uma saída para o futebol saudita especulada no mercado de transferências.
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