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Memphis se pronuncia, critica Corinthians e manda recado para Stabile: 'Não deixarei'

Jogador disse que não vai deixar a situação passar impune

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 22:26
Atualizado há 57 minutos
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Memphis Depay marcou contra o Grêmio (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Gazeta Press)
Memphis Depay não vai renovar com o Corinthians (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Gazeta Press)

O atacante Memphis Depay quebrou o silêncio e manifestou sua indignação na noite desta terça-feira (11), poucas horas após o Corinthians oficializar que não renovará o seu contrato. Em um pronunciamento feito por meio de uma publicação nas redes sociais, o jogador holandês acusou a diretoria de não cumprir um acordo que, segundo ele, já estava combinado para a extensão de seu vínculo por mais duas temporadas.

Além da postagem original no X (antigo Twitter), Memphis utilizou os stories do Instagram para republicar sua nota, marcando diretamente o perfil do presidente Osmar Stabile, sinalizando que as críticas são direcionadas especificamente para a cúpula do clube.

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Memphis e Corinthians: acordo rompido e promessa de sanções

Memphis em ação pelo Corinthians contra o Cruzeiro na temporada de 2025
Memphis em ação pelo Corinthians contra o Cruzeiro na temporada de 2025 (Foto: Reprodução/Instagram)

Memphis revelou estar decepcionado ao saber da decisão do clube, afirmando que a renovação havia sido explicitamente acordada não apenas pelo presidente, mas também pelos departamentos esportivo, jurídico e financeiro do Timão. O jogador destacou que sempre manteve o respeito pela instituição durante o processo, mas que agora se sente forçado a agir com firmeza para proteger seus interesses.

O tom da mensagem subiu quando o atacante prometeu que o que chamou de "comportamento inaceitável" não passará impune. "Fiquem certos de que não deixarei esse comportamento inaceitável sem sanção", declarou o atleta, indicando que deve acionar a Justiça contra o Corinthians nos próximos dias.

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Tradução: "Muito decepcionado em ler que o Corinthians decidiu não honrar nosso acordo em vigor para estender meu contrato por mais 2 anos. Essa renovação foi explicitamente acordada pelo presidente, assim como pelo departamento esportivo, jurídico e financeiro. Algumas pessoas decidiram, no entanto, romper esse compromisso... Eu não queria essa situação e sempre respeitei o clube ao longo de todo o processo, mas agora sou forçado a reagir com firmeza para preservar meus interesses. Nos próximos dias, falarei publicamente, mas fiquem certos de que não deixarei esse comportamento inaceitável sem sanção".

O motivo da saída e escolha do Corinthians em não renovar com Memphis

A saída de Memphis ocorre após uma reviravolta na gestão financeira do clube. Embora as conversas para um novo contrato até 2028 estivessem avançadas, o presidente Osmar Stabile recuou na assinatura final por entender que o Corinthians não teria condições de arcar com os altos custos da operação. Em nota oficial, o clube justificou a desistência, citando a necessidade de um "rigoroso equilíbrio e responsabilidade" para preservar a saúde financeira da instituição.

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A decisão pegou o departamento de futebol de surpresa, incluindo o técnico Fernando Diniz, que contava com a volta do camisa 10 para os confrontos decisivos da Copa Libertadores. Memphis estava em Ibiza aguardando o envio do documento final para retornar ao Brasil, mas o desfecho negativo encerrou abruptamente sua trajetória no Parque São Jorge.

➡️ Corinthians informa que não vai renovar contrato de Memphis Depay

Números de Memphis e legado no Timão

Memphis Depay deixa o Corinthians após um período de dois anos como protagonista da equipe. Ao todo, o holandês disputou 79 partidas, marcou 20 gols e distribuiu 15 assistências. Durante sua passagem, foi peça fundamental nas conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil de 2025, além da da Supercopa do Brasil de 2026. Agora livre no mercado, o jogador deve se manifestar publicamente em breve de forma mais detalhada sobre o imbróglio com o clube.

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