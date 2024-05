Manchester United estuda pagar mais de 200 milhões de euros para contratar duas novas promessas do futebol

United prepara reformulação no elenco do Manchester United (Divulgação/Manchester United)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/05/2024 - 10:30 • Manchester (ING) • Atualizada em 10/05/2024 - 11:51

Com o fim da temporada 2023/24 se aproximando, o Manchester United começa a se movimentar na luta pelas próximas contratações. Com uma provável reformulação no elenco, os Red Devils demonstraram interesse em João Neves e António Silva, do Benfica, mas esbarram nos altos valores.

Aos 19 anos, João Neves está em sua segunda temporada, sendo um dos destaques do Benfica. Com a intenção de fortalecer o meio-campo do Old Trafford, o United vê o jogador com um potencial para fortalecer a equipe. Apesar disso, o português tem contrato até junho de 2028 e uma multa rescisória marcada em 120 milhões de euros (cerca de R$665 milhões).

António Silva pode ser a peça fundamental que está faltando ao Manchester United. O zagueiro, de 20 anos, chamou atenção da equipe de Erik ten Hag devido às atuações recentes, e as constantes lesões no setor defensivo, sobretudo com Varane e Lisandro Martínez, impulsionam o interesse. O contrato do camisa 4 é válido até 2027 e tem uma multa rescisória marcada em €100 milhões (em torno de R$554 milhões).

Confirmada a ausência em mais uma edição da Champions League, o Manchester United estuda um novo planejamento para retornar à elite europeia. Para isso, terá que desembolsar mais de 200 milhões de euros para abrir negociações com o Benfica por João Neves e António Silva.

