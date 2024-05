Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/05/2024 - 15:00 • São João da Madeira (POR)

Na partida de encerramento da Liga 3 de Portugal, o atacante do Sanjoanense, Marcelo Santos protagonizou um dos lances mais marcantes da temporada. O jogador acertou uma finalização do meio-campo contra o Trofense, encobrindo o goleiro e marcando um gol que pode concorrer ao Púskas.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O jogador, que conta com passagens por Corinthians e Cruzeiro, falou sobre o feito e o sonho de poder ser candidato ao prêmio.

- Acho que fiz um belo gol, com certeza um dos melhores do campeonato. Eu cheguei até a comentar com alguns companheiros, que reparei que o goleiro jogava muito adiantado. Avisei que chutaria do meio-campo e tentar pegá-lo desprevenido. Fui muito feliz na finalização, foi o mais bonito que fiz na minha carreira - disse o atacante.

(Foto: Reprodução)

➡️ No Lance! Betting você tem o melhor do futebol europeu para apostar! Abra a sua conta já!

- Agora, sobre o Puskas, é um sonho. Espero que seja indicado, seria uma honra muito grande, ainda mais representar meu país na maior premiação do futebol mundial, mas não quero criar expectativas - concluiu.

➡️ Presidente de clube português agride torcedor que protestava em aeroporto; veja o vídeo

O atacante de 28 anos soma passagens por Corinthians (entre 2014 e 2015), Cruzeiro, Ipatinga e Remo. Na Raposa, permaneceu por 4 anos (de 2010 até 2014) e conquistou o título do Campeonato Mineiro Sub-20 em 2013. Além disso, o jogador ainda foi campeão Paraense pelo Remo, em 2018, e no Ipatinga conquistou a segunda divisão do Campeonato Mineiro em 2017.