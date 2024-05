Jürgen Klopp anuncia novo técnico do Liverpool

(Foto: Paul ELLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/05/2024 - 16:07 • Liverpool (ING)

Após anunciar que sairia do Liverpool ao fim da temporada, Jürgen Klopp teve sua despedida na última rodada da Premier League em Anfield, na partida contra o Wolverhampton, neste sábado (19), e aproveitou para anunciar quem tomaria o seu lugar: Arne Slot é o nome da vez para assumir os Reds na temporada 2024/25.

A notícia de saída do treinador alemão no comando do clube de Anfield surpreendeu o mundo do futebol, a despedida foi anunciada pelos perfis dos Reds nas redes sociais em janeiro, por meio de uma mensagem do treinador, que é ídolo inquestionável do clube.

De saída do Feyenoord, o holandês negociava com Liverpool desde abril para substituir Jürgen Klopp e agora espera-se que o clube vaá pagar multa em altos valores pelo treinador. Nas redes sociais, o tradicional clube de Roterdã divulgou um vídeo em tom de despedida.

Tendo treinado apenas em clubes dos Países Baixos, esse será o primeiro trabalho de Arne Slot em um clube das cinco principais ligas europeias, colocando uma grande responsabilidade de liderar o elenco de um clube gigante do Velho Continente.

Jürgen Klopp foi um dos técnicos mais importantes da história do Liverpool, que desde sua fundação em 1892, prioriza os longos trabalhos dos treinadores: ao todo na história do time de Anfield, o clube teve apenas 21 comandantes.