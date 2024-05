Liverpool anuncia treinador que substituirá Jürgen Klopp; confira

O holandês foi duas vezes eleito o melhor treinador da temporada na Eredivise. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/05/2024 - 14:18 • Liverpool (ING)

O Liverpool anunciou, na tarde desta segunda (20), o acordo com um novo comandante para a equipe a partir da próxima temporada. Arne Slot, de 45 anos, será o treinador do Liverpool a partir de 2024/25: o holandês começará a trabalhar já na pré-temporada, em julho. Ex-treinador e ídolo do Feyenoord, Slot dá um passo significativo na carreira e treinará uma equipe das cinco grandes ligas europeias pela primeira vez.

Após cinco temporadas de êxito no futebol holandês, o treinador partirá para Liverpool com a grande missão de substituir o lendário Jürgen Klopp, que deixou o clube ao final da temporada com os Reds e não anunciou seu futuro até agora.

Slot entra para o seleto grupo de 22 treinadores a assumirem o comando do time, e além disso, será o primeiro técnico holandês da história do Liverpool.

No comando do Feyenoord, o treinador conquistou a Eredivise 22/23 e a Copa da Holanda 23/24. Antes disso, foi técnico do AZ Alkmaar, onde protagonizou campanha surpreendente em 19/20, quando ficou atrás apenas do Ajax antes da paralisação por conta da COVID-19 .