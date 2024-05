Quanto o Manchester City vai receber pelo título da Premier League?

💸 Quanto o Manchester City vai receber no total?



Todos os clubes da Premier League têm garantido um pagamento de cerca de 90 milhões de libras (R$ 580 milhões), independentemente da posição que terminarem na tabela.



Além disso, os times recebem um valor extra a cada jogo televisionado no Reino Unido. O Manchester City deve faturar outros R$ 200 milhões com este pagamento. O valor total a ser recebido, portanto, fica entorno de R$ 1,2 bilhão.