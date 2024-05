Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/05/2024 - 12:31 • Ilha da Madeira (POR)

O presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, agrediu um torcedor que protestava contra o time no aeroporto da Ilha da Madeira, no retorno para casa após o empate por 2 a 2 com o Viseu, na segunda divisão do Campeonato Português.

O presidente se aproximou e interpelou o torcedor, que reagiu pedindo a saída dele do clube. O dirigente então reagiu, agredindo o homem. Ele falou sobre o ocorrido ao jornal 'Diário de Notícias’ da Madeira.

(Foto: Divulgação / Marítimo)

- Há muito tempo que, nos jogos em casa, ele profere palavras ofensivas a nós. Constantemente ele vira para a tribuna no final dos jogos e ofende tudo e todos .Não devia ter acontecido. Mais que ninguém, eu, presidente do Marítimo, e todos aqueles que trabalham comigo no clube, queriam que o Marítimo ganhasse o jogo com o Académico de Viseu - disse Carlos André Gomes.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️ Jürgen Klopp anuncia novo técnico do Liverpool

➡️ No Lance! Betting você tem o melhor do futebol europeu para apostar! Abra a sua conta já!

👆 Veja o vídeo da agressão acima: